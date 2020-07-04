Глава Всеукраинского совета церквей умер от коронавируса

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04.07.2020, 21:10, Новости дня

4 июля в Ужгороде скончался председатель Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций старший епископ Украинской евангельской церкви (УЕЦ) Василий Райчинец. Об этом сообщило издание “Слово про слово”.

Редактор Анатолий Якобчук уточнил в Facebook, что причиной смерти священнослужителя стала коронавирусная инфекция.

Сьогодні Господь покликав до вічності Василя Федоровича Райчинця, старшого єпископа УЄЦ, Головуючого у Всеукраїнській…

Posted by Анатолій Якобчук on Laupäev, 4. juuli 2020

Райчинцу было 67 лет. 1 января 2020 года в порядке ротации он возглавил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций – межконфессиональную организацию, занимающуюся организацией межцерковного диалога в Украине.

По состоянию на 4 июля в Украине общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 47 677. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1227 человек, 21 155 жителей Украины уже вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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