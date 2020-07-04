Зеленский потребовал от Авакова и Венедиктовой повлиять на уличное насилие

04.07.2020, 21:10, Новости дня

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и министр внутренних дел Арсен Аваков должны повлиять на уровень уличного насилия в стране. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 июля, информирует сайт главы государства.

“Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины”, – сказал он.

Президент выразил обеспокоенность нарушениями общественного порядка, незаконным оборотом и применением оружия, “многочисленными нападениями на граждан, в том числе с применением насилия”.

В Офисе президента отметили, что Зеленский отреагировал в том числе на массовую драку со стрельбой, которые произошли в Киеве утром 4 июля.

В результате инцидента на летней площадке возле торгового центра на столичной улице Бассейной ранения получили три человека. 10 человек были задержаны полицией.