 

Тегеран заявил о безуспешных попытках урегулировать спор по СВПД

04.07.2020, 21:08, Новости дня

Иран шесть раз пытался запустить механизм урегулирования споров по ядерной сделке в связи с невыполнением своих обязательств США и европейскими участниками договора, сообщил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

«Не верьте ажиотажу. Иран запускал механизм по урегулированию споров в рамках ядерной сделки шесть раз», – цитирует Зарифа ТАСС.

Он пояснил, что к этим действиям Тегеран побудили нарушения условий соглашения со стороны США, Германии, Франции и Британии.

В субботу МИД РФ призвал участников Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) продолжать улаживать кризис, возникающий в ходе реализации плана, совместными усилиями.

В мае 2019 года Тегеран отказался от ряда обязательств по ядерной сделке, из которой США вышли в мае 2018 года. В сентябре 2019 года Иран заявил о решении накапливать отработанный уран, не исключив его обогащение до оружейного уровня в 20%.

5 января 2020 года правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. 10 февраля Иран сообщил о готовности запустить реактор, способный производить оружейный плутоний.

22 апреля Иран объявил о выводе на орбиту первого военного спутника. В связи с этим госсекретарь Майк Помпео призвал СБ ООН рассмотреть действия Ирана на соответствие резолюции 2231. В МИД РФ подчеркнули, что запуск Ираном военного спутника не противоречит резолюции СБ ООН по иранской ядерной программе.



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