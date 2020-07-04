Мнение: Собирая по кусочкам

04.07.2020, 21:06, Разное

Сборка фрагментов американского разведывательного БПЛА RQ-4 Global Hawk сбитого силами ПВО Корпуса Стражей Исламского Революции в июне 2019-го года.

Вполне логично, что Иран использует успех с уничтожением этого БПЛА не только для пропагандистских акций, но и для попыток извлечь из обломков полезную информацию, которую он сможет использовать в своей программе развития современных БПЛА, которая уже позволила Ирана войти в топ-10 стран разработчиков и производителей ударных и разведывательных БПЛА.