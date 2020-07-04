«Первый канал» рассказал о праздновании в Якутии принятия поправок к Конституции

04.07.2020, 21:05, Разное

В сюжете использовалось видео 2017 года.

На «Первом канале» показали сюжет о том, как жители российских регионов, в том числе Якутии, празднуют принятие поправок в Конституцию. Телеканал использовал кадры, которые были сделаны во время празднования Дня республики Саха в 2017 году, пишет News.Ykt.ru.

«Жители Якутии в национальных костюмах устроили хоровод, размеры которого лучше всего оценить по кадрам, сделанным беспилотником», — сообщал телеканал в сюжете от 3 июля, который был удален с сайта и ютуб-канала «Первого канала».

News.Ykt.ru отмечает, что никаких праздничных мероприятий, приуроченных к внесению поправок, в республике не проводилось. После публикации сюжета в социальных сетях местные жители стали писать, что никто не стал бы устраивать хороводы во время пандемии коронавируса.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию, которые вступили в силу 4 июля. По данным ЦИК, за их внесение во время голосования высказались 77,92% граждан, против — 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%. В Якутии за принятие поправок проголосовали 58,34%, против — 40,65%.