Мнение: Мерзкое дело в Пскове

04.07.2020, 20:54, Разное

Не успело завершиться скандальное дело «Седьмой студии» и режиссера Серебренникова, как у нас на носу финал другого, в разы более мерзкого процесса: 6 июля в Пскове должны огласить приговор местной журналистке Светлане Прокопьевой. Ее судят по совсем уж невероятной статье – за «оправдание терроризма». А если конкретно – то за колонку в газете, посвященную анализу причин теракта на пороге Архангельского отделения ФСБ.

Слово Википедии: «Уголовное преследование Прокопьевой, журналистки «Радио Свобода» и колумнистки «Эхо Москвы в Пскове», началось после её радиоэфира на «Эхо Москвы в Пскове» от 7 ноября 2018 года. Во время своей авторской передачи «Минутка просветления» Прокопьева прочитала свой текст с размышлениями о причинах взрыва устроенного 17-летним левым террористом и анархо-коммунистом Михаилом Жлобицким в УФСБ Архангельска. В своём выступлении Прокопьева связывала причины взрыва с социальной и политической обстановкой в стране. На следующий день текст выступления был опубликован под заголовком «Репрессии для государства» на сайте информагентства «Псковская лента новостей». Впоследствии материалы на сайтах редакций «Эхо Москвы в Пскове» и «Псковская лента новостей» — запись радиоэфира и текст Прокопьевой — были удалены по требованию Роскомнадзора. 5 февраля 2019 года в отношении Прокопьевой было начато уголовное дело об оправдании терроризма».

То есть – надо понимать: Прокопьева не писала никаких подметных листовок с текстами в духе «Братва, не стреляйте друг друга, а лучше мочите ментов»; не называла Михаила Жлобицкого шахидом и не призывала за него молиться. Она просто опубликовала свои размышления о том, как так вообще получается в стране, что молодые люди идут взрывать себя на пороге местного ФСБ – хотя, вроде бы, молодежь, наоборот, должна быть благодарна нашим рыцарям плаща и кинжала за то, что они, не щадя себя, защищают нас от терроризма (и, кстати, даже были настолько любезны, что выдвинули из своих рядов нам президента – на 20 прошедших лет и еще на 16 будущих). То есть, по идее, ничего особенного – таких размышлений полный фейсбук и ЖЖ. Вообще не о чем говорить. «Текст выступления был опубликован на сайте «Псковской ленты новостей». То есть – в братской могиле, где, к сожалению, и был бы забыт уже дня через два.

Но нет. Из этого соорудили «дело», год судили-рядили (о чем??) – и вот, пожалте: Прокопьева – страшная государственная преступница, прокурор запросил для нее… 6 (шесть!) лет. Прогресс! Кунгурову за блог в ЖЖ дали два года, Прокопьевой за колонку – уже 6. Скоро, видимо, начнут уже расстреливать.

Интересно, что Прокопьеву кинули свои же, никакого «дела Голунова» в этот раз не получилось – видимо, потому, что это Псков, а не Москва, а на провинцию всем плевать. «Эхо Москвы», едва только завели дело, по-тихому разорвало с ней трудовой договор, все ее тексты с сайта удалили, и сейчас Венедиктов усиленно делает вид, что вообще никакой Прокопьевой не знает и ни о каком суде не слышал. Только что слушал «Эхо» – Венедиктов битый час распинался о том, насколько «правдивым» было «электронное голосование» (его любимый и очень дурно пахнущий фетиш), о своей бывшей сотруднице не сказал ни слова. Все-таки подлеца давно уже надо было бы с «ЭМ» гнать на пенсию, он пересидел точно так же, как и наш общий пересидент.

Я, естественно, заинтересовался тем самым выступлением Прокопьевой, из-за которого так перевозбудился прокурор (6 лет – столько за убийство дают!) Какие ж там откровения выдала журналист Прокопьева? Неужели так и написала – «Жлобинский был прав, ему ничего не оставалось, кроме как пойти и взорвать ФСБ»? Да еще и прямо вот это сказала в эфире?!!

Найти текст в интернете оказалось довольно несложно – его, естественно, перепечатали на фоне такого скандала масса ресурсов (известный «эффект Барбары Стрейзанд»). Лежит в открытом доступе. Ну и? Читаем:

«Яблоко от яблони недалеко падает. Суровое государство, с жесткой, точнее, жестокой правоохранительной системой, для которой главное — наказать преступника, а не защитить права, воспитало соответствующее поколение граждан. Именно так я понимаю самое громкое событие прошлой недели — взрыв в архангельском ФСБ» – пишет Светлана.

И далее: «Буквально за несколько минут до взрыва парень оставил сообщение в анархистском телеграмм-чате. Он предупредил, что сейчас в здании ФСБ произойдет теракт, взял на себя ответственность и объяснил мотивы.

«Так как ФСБ <оборзело>, фабрикует дела и пытает людей, я решился пойти на это», — написал террорист.

То есть это не что-то личное, это вполне себе политическое действие. Теракт как метод политической борьбы — не зря многие тут же вспомнили народовольцев. Сходство тем более чудовищное, если помнить о различиях: те юные смертники, террористы 19 века, жили при монархизме, когда гражданские права и свободы не были не то, что признаны Россией, но даже и сформулированы должным образом, а из каналов распространения информации имелись в лучшем случае ежедневные газеты.

И вот, полтора столетия спустя, в демократическом государстве, где есть выборы и многопартийность, где провозглашена свобода слова и убеждений, где в считанные секунды ты можешь рассказать о своих идеях и требованиях многомиллионной аудитории, недовольный молодой человек вновь делает и взрывает бомбу. Парень, который родился и вырос в путинской России, не увидел другого способа донести до людей свой протест против пыток и фабрикации уголовных дел…» и т.д.

По-моему, Светлана излагает довольно очевидные вещи – правда, соглашусь, хорошим языком. Я и сам часто пишу что-то подобное. Может, тогда всех надо арестовать? Всех, кто осмеливается хоть как-то осмысливать ситуацию в стране?

«Этот взрыв, на мой взгляд, лучше, чем любая колонка политолога или отчет Human Rights Watch, доказывает, что в России нет условий для политического активизма. Несмотря на Конституцию, сотни зарегистрированных партий и регулярные выборы. Это все не работает — по крайней мере, так увидел это молодой человек, которому было что сказать власти.

Он не вышел с пикетом. Не стал собирать митинг. Не опубликовал статью, манифест, открытое письмо с требованием перестать фабриковать дела и пытать людей. Он не пошел ни в одну из партий с предложением включить этот пункт в политическую программу. Он не обратился к своему депутату в Госдуме.

Скажете, парень был слишком юн, чтобы додуматься до таких взрослых вещей? Но в том-то и дело, что такой выход, как повзрослеть, «я вырасту и все исправлю» — он тоже для себя не увидел».

Я не понимаю прокурора. А что – в России есть условия для политического активизма? И главное – где здесь «оправдание»? С каких пор поиск причины некоего явления превращается в оправдание явления? Я, например, нисколько не оправдываю ни юного Жлобовского, ни террористов Бен Ладена, захвативших самолет и врезавшихся на нем в небоскреб. Но нормальная реакция любого разумного человека – задуматься о причинах, толкнувших людей на подобные безумные шаги. Уже хотя бы потому, что, не зная причин явления, ты никогда не сможешь бороться с самим явлением.

Считаю, что процесс Прокопьевой – это прямая и явная угроза всем думающим людям страны. И в определенном смысле тут всё много хуже, чем прошлогоднее «дело Голунова». Все же те, кто сажал Голунова (кстати, где он?), решали свою локальную задачу – они хотели таким образом запугать всех «журналистов-расследователей», сделать так, чтобы никаким журналистам вообще неповадно было где-то там копаться и выводить наружу темные делишки «власть предержащих».

А с Прокопьевой замах шире: тут уже нам прямо дают понять, что не то что расследовать, но и вообще ДУМАТЬ – нельзя. Во всяком случае – вслух. Услышал про очередной теракт, только подумал – «да, это все неспроста…» – всё, ты «оправдываешь терроризм», получи «шестерочку». Не пиши про терроризм, не пиши про политику, не пиши про страну – пиши про котиков! Только про котиков!

Да, это вам не Цукерберг с его банами. Прокуратура банит по-другому – не на месяц в виртуале.

Печально еще и зрелище огромного количества скотов, которые неизбежно сейчас выбегут с криками «распни ее», «собаке – собачья смерть» и с прочими одобрениями терроризма, только государственного. Ведь сам этот процесс – очевидный акт запугивания. По идее, таких процессов в нормальной стране вообще не должно быть, это нонсенс. В частности, и потому, что они реально пробуждают СТРАХ в нашем и без того изломанном народе, заставляют людей произносить подлости, думая, что их это как-то обезопасит.

Впрочем, об этом уже написала Светлана Прокопьева в своей запрещенной статье:

«Поколение, к которому принадлежал архангельский подрывник, выросло в этой атмосфере. Они знают, что на митинги ходить нельзя — разгонят, а то и побьют, потом осудят. Они знают, что одиночные пикеты наказуемы. Они видят, что только в определенном наборе партий ты можешь безболезненно состоять и только определенный спектр мнений можно высказывать без опаски. Это поколение выучило на примерах, что в суде справедливости не добьешься — суд проштампует решение, с которым пришел товарищ майор».