 

Настя Ивлеева собралась стать певицей вслед за Бузовой после двух миллионов лайков

04.07.2020, 20:53, Разное

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева решила последовать примеру Ольги Бузовой. Знаменитость намерена стать певицей и записать первый собственный трек за два миллиона лайков.
Получившая популярность после программы “Орел и решка” Ивлеева пояснила в Сети о споре, согласно которому она должна получить два миллиона лайков за крайний пост в Instagram. Благодаря такому количеству “сердечек” знаменитость сможет оказаться в студии звукозаписи и выпустить свою первую сольную композицию. По мнению критиков, подобный способ продвижения очень удобный, ведь телезвезда сможет записать песню, которая за короткий срок превратится в настоящий хит.

На просторах Интернет не могут прекратиться споры касательно Ольги Бузовой и Насти Ивлеевой – пользователи глобальной паутины не могут понять, кто из знаменитостей кого копирует.



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