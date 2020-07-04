 

Мнение: Новые волны

04.07.2020, 20:50, Разное

Путин вчера сообщил, что России дозарезу нужны новые граждане из числа мигрантов, так как для нужд экономики наличествующего населения недостаточно.

В определенном смысле Путин, конечно, прав. В стране каждый четвертый работоспособный мужчина теперь относится к сословию "силовиков" – опоре режима. Страна уже фактически поделилась на тех, кто сидит внутри колючей проволоки и тех, кто ее охраняет снаружи. Когда страной управляет конгломерат вчерашних урок и вертухаев, то они и страну строят, как одну большую зону. Другого они не умеют.

Логика подсказывает, что четверть мужского населения, собранная в те или иные армии и карательные зондеркоманды – это неподъемная ноша для экономики любой страны, что уж говорить о такой разворованной и обескровленной Путиным и его дружками России. Изменить положение вещей Путин не в силах – террор становится базовым методом управления, ничем иным свою власть уголовники и бандиты удержать не в состоянии. Методы убеждения уходят в прошлое, остаются лишь методы принуждения.

Поэтому и мигранты, которых заманивают обещанием получения гражданства. Как минимум в первом поколении это будут бессловесные рабы, которые станут трудиться фактически за пайку. Что будет в следующих поколениях, путинских не интересует – они, во-первых, просто не умеют так далеко смотреть, а во-вторых, вся стратегия принятия решений: здесь и сейчас. Что будет потом, будем решать потом. Да и не они уже будут решать, так что никаких проблем.

Путин, решив проблему со своей несменяемостью, теперь решает проблему со сменой населения. Нынешнее – очень хлопотное, требует странного, на него нужно тратить драгоценный ресурс, пытаться как-то и что-то объяснять (даже если все объяснения – привычная ложь). Нужно его разбавить более покорным и беспроблемным, а заодно стравить друг с другом. Чтобы стоять над схваткой.

Никак иначе, чем в состоянии войны, этот режим существовать не может. Война – это мобилизация, это необходимость в мобилизационном управлении, на нее всегда можно списать все провалы и не нести ни малейшей ответственности. Поэтому решение Путина о новых волнах мигрантов – естественное для него и его режима власти и управления.

Источник: Эль Мюрид



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