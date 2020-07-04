В Армении нашли тело российского контрактника

04.07.2020, 20:48, Новости дня

Российский военнослужащий скончался в Армении, командование Южного военного округа вместе с армянскими правоохранителями начало проверку по инциденту, сообщил представитель округа.

Тело военнослужащего нашли местные правоохранители в одном из домов в Гюмри, сказал представитель РИА «Новости».

«По факту гибели командование округа совместно с правоохранительными органами Армении проводит разбирательство», – добавил он.

СМИ сообщали, что погибшим является 20-летний россиянин, военнослужащий 102-й российской военной базы. Тело, по данным прессы, найдено в спальне, на месте нашли письмо.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Рима Еганян уточнила, что молодой человек служил по контракту. На месте работают следователи управления СК Армении по Ширакской области.

В сентябре 2019 года на территории той же базы было найдено тело 23-летнего российского военнослужащего с признаками насильственной смерти.

Самое резонансное событие, связанное с Гюмри, произошло 12 января 2015 года, когда военнослужащий 102-й военной базы Валерий Пермяков в городе Гюмри по неизвестной причине покинул пост с оружием, проник в один из домов и расстрелял спящих хозяев. Погибли семь человек – члены одной семьи. Шестимесячного ребенка солдат заколол штык-ножом.

Его осудили пожизненно. Москва признала вынесенный судом Армении приговор Пермякову, после чего он был отправлен отбывать тюремное наказание в России.