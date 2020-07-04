 

В Армении нашли тело российского контрактника

04.07.2020, 20:48, Новости дня

Российский военнослужащий скончался в Армении, командование Южного военного округа вместе с армянскими правоохранителями начало проверку по инциденту, сообщил представитель округа.

Тело военнослужащего нашли местные правоохранители в одном из домов в Гюмри, сказал представитель РИА «Новости».

«По факту гибели командование округа совместно с правоохранительными органами Армении проводит разбирательство», – добавил он.

СМИ сообщали, что погибшим является 20-летний россиянин, военнослужащий 102-й российской военной базы. Тело, по данным прессы, найдено в спальне, на месте нашли письмо.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Рима Еганян уточнила, что молодой человек служил по контракту. На месте работают следователи управления СК Армении по Ширакской области.

В сентябре 2019 года на территории той же базы было найдено тело 23-летнего российского военнослужащего с признаками насильственной смерти.

Самое резонансное событие, связанное с Гюмри, произошло 12 января 2015 года, когда военнослужащий 102-й военной базы Валерий Пермяков в городе Гюмри по неизвестной причине покинул пост с оружием, проник в один из домов и расстрелял спящих хозяев. Погибли семь человек – члены одной семьи. Шестимесячного ребенка солдат заколол штык-ножом.

Его осудили пожизненно. Москва признала вынесенный судом Армении приговор Пермякову, после чего он был отправлен отбывать тюремное наказание в России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Украина начинает работу над созданием ударного беспилотника

01.05 / В Украине за сутки зарегистрировали 455 случаев COVID-19, умерло 11 человек

26.04 / Коронавирус в Великобритании. За сутки умерло вдвое меньше пациентов, чем накануне

29.05 / Завершено расследование дела о распространении фейка о коронавирусе

24.04 / В штате Джорджия открылся ряд бизнесов

13.04 / Игровой ПК Lenovo Savior Blade 7000 UIY оценен в 995 долларов

30.05 / Прототип межпланетного корабля Илона Маска взорвался при испытании

16.06 / Гражданин Литвы задержан под Калининградом за нарушение госграницы России

24.06 / В украинском Прикарпатье наводнение: затопило больницу с больными коронавирусом

25.05 / СМИ узнали условия новой программы сотрудничества Украины и МВФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска