Мнение: Численность ДТП в России, счета за ямы и чернодыровая энергетика

04.07.2020, 20:45, Разное

1. На Руксперте вышла статья со статистикой по ДТП в России. С середины нулевых годов количество смертельных ДТП сократилось вдвое, а общее количество нарушений на дорогах и вовсе уменьшилось почти в три раза:

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_ДТП_в_России

Здесь мы видим обратную картину по сравнению с такими видами преступлений, как кражи и разбои, которые мы обсуждали с вами ранее. Там в 2005 году наблюдалось не падение, а наоборот, резкий рост (как из-за лучшей регистрации преступлений, так и по другим причинам).

Возможно, что-то произошло в середине 2000-х и в работе ГИБДД. Такое впечатление, что там сменили методику и резко начали регистрировать вдвое меньше нарушений. Судя по нижнему графику (смертельные ПДД, которые нельзя скрыть) нарушений и инцидентов действительно стало меньше, однако двукратное падение за два года сложно объяснить естественными причинами.

2. Кое-где в России уже начали вводить европейские порядки содержания дворовых территорий. Теперь вам может прийти внезапный счёт за ремонт двора:

https://lenta.ru/news/2020/06/23/yamka/

Жителей Ярославля с 1 июля 2020 года обязали платить за ямы — теперь ремонт дворов будет производиться только за счет россиян. Предполагается, что деньги будут собирать не в виде ежемесячного платежа, а по мере необходимости. Об этом пишет портал 76.RU.

Нововведение коснулось жителей многоэтажек, у которых в договоре с управляющими компаниями не прописан индивидуальный тариф на содержание жилья. По словам представителя жилинспекции, речь идет о небольшом ремонте асфальта, с которым в состоянии справиться сами коммунальщики. После всех работ они должны выставить счет гражданам.

Территории должны относиться к жилым домам — это могут быть, например, тротуары, подходы к подъездам, проезжая часть и прочие заасфальтированные участки. Власти считают, что такой механизм только ускорит ликвидацию ям: не придется проводить собрания и можно будет принять решение о благоустройстве по факту.

Счета за ремонт будут включать жильцам в коммунальные платежки. Сумму распределят между собственниками квартир пропорционально занимаемой ими площади.

3. Хорошие новости для цивилизаций отдалённого будущего. Когда звёзд во Вселенной почти не останется, человечество сможет извлекать энергию из чёрных дыр. Благодаря разработкам советских физиков, принципиальную возможность чернодыровой энергетики недавно смогли доказать:

https://lenta.ru/news/2020/06/23/aliens/

Исследователи из Школы физики и астрономии Университета Глазго в Великобритании доказали полувековую гипотезу, из которой следует, что технологически развитые внеземные цивилизации потенциально могут извлечь энергию из вращающихся черных дыр. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Physics.

В 1969 году английский физик Роджер Пенроуз предположил, что инопланетяне могут извлекать энергию из вращающейся черной дыры благодаря тому, что пролетающие сквозь эргосферу частицы или волны уносят с собой энергию вращения черной дыры (это явление стало называться процессом Пенроуза). Советский физик Яков Зельдович развил эту идею и выдвинул гипотезу, что быстро вращающийся цилиндр способен усиливать падающие на него «закрученные» электромагнитные волны (то есть имеющие определенный орбитальный угловой момент), в том числе квантовые флуктуации в вакууме. Однако этот эффект до сих пор не был проверен экспериментально, поскольку цилиндр должен был вращаться с частотой как минимум миллиард раз в секунду.

В новой работе ученым впервые удалось наблюдать эффект Зельдовича, достигнутый с помощью акустических волн частотой 60 герц. В ходе эксперимента исследователи установили 16 динамиков в виде кольца и направили звук в сторону вращающегося диска, изготовленного из шумопоглощающей пены. При этом акустические волны от одного динамика отставали по фазе от волн из другого динамика, что позволило сымитировать орбитальный угловой момент. Условия, удовлетворяющие эффекту Зельдовича, были достигнуты при вращении диска с частотой всего лишь 15-30 оборотов в секунду.