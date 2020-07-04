Мнение: Имидж и самооценка

04.07.2020, 20:35, Разное

Имидж-любовь, первый и седьмой ресурс круга ресурсов – главная горизонталь личности, размах рук Человека Леонардо да Винчи.

Ресурс любви – это базовый ресурс для формирования личных границ, а ресурс имиджа – базовый ресурс для формирования самооценки.

Именно поэтому имидж – любимый ресурс у большинства людей, особенно у женщин.

Многие женщины хотят получить за счет имиджа все: и любовь, и деньги, и секс, и семью, и дружбу.

Манипуляции с самооценкой – это любимый источник удовольствий для инфантильных личностей, начиная с младшего подросткового возраста и чем дальше, тем больше.

Отказаться извлекать кайф посредством короны – это значит начать использовать самооценку по прямому назначению, как компас для прокачки ресурсов, как надежную опору.

Чтобы быть надежной опорой, самооценка обязательно должны стать адекватной и независимой.

Могли бы вы опираться на какую-то вещь, будь она неустойчива?

И если слово “адекватная” инфантилы кое-как принимают, хотя и бормочут про субъективность взглядов, то слово “независимая” применительно к самооценке все почти понимают наоборот.

Они думают, что “независимая самооценка” – это такая высокая самооценка, которая не реагирует ни на какие обстоятельства и всегда остается на высоте, позволяя человеку считать себя лучшим во всем.

Такая самооценка – это большая корона, прочно прибитая к голове и для безопасности оплетенная со всех сторон зеленым виноградом.

С такой самооценкой человек не живет, а лежит в стеклянном гробу, а все дорожки к этому гробу зарастают.

Самооценка не может быть всегда в одном положении. Она должна быть то ниже, то выше, адекватно реальному положению дел. Самооценка – это флюгер, который показывает направление ветра, это компас, который помогает найти верное направление движения. Самооценка должна быть живой и подвижной, чтобы вы точно видели, какой вы, где вы по сравнению с другими, что у вас получается, что нет и насколько.

Те, кто это отчасти понимают, часто уходят в другую крайность. Они считают, что самооценка должна быть зависимой и постоянно настроенной на оценку других людей. Они считают, что ради адекватности свою самооценку нужно все время сверять со мнением окружающих. Словно сами они настолько безмозглы или слепы, что мнение прохожих на их счет всегда весомей.

Такая самооценка похожа на голодного осьминога, протянувшего во все стороны щупальцы-щипцы. В шкатулочку собираются лайки, эксель подсчитывает хорошие оценки, чтобы на основании этого вынести вердикт для своей “самооценки”. Вместо компаса получается какая-то помойка.

Что же такое независимая самооценка?

Независимая самооценка – это способность оценить себя самостоятельно и непредвзято.

Независимая самооценка – это умение смотреть на себя со стороны.

Помните хороший советский фильм “Королевство кривых зеркал”? Я его уже упоминала. Покажите его своим детям, если они его не видели.

Там ленивая и эгоистичная девочка Оля попадает в зазеркалье и знакомится со своей зеркальной половинкой про имени Яло. Раньше бабушка все время говорила Оле, как бы хорошо ей было посмотреть на себя со стороны. И теперь у Оли появилась такая возможность. Одно дело, когда сама она была капризной, и совсем другое дело, что ей пришлось иметь дело с капризами напарницы и несколько раз попадать из-за этого в неприятности.

Примерно так выглядит взгляд на себя со стороны. Вы представляете себе, что ваше Я находится извне и не имеет к вашей персоне почти никакого отношения. И вы учитесь смотреть на себя так, будто вы себе – посторонний человек, шапочный знакомый или незнакомец.

Это очень сложный навык, ведь даже на других людей большинство не могут смотреть без проекций. Это значит, что в других люди все время видят что-то свое, о себе, про себя, для себя. Отдельных людей, людей-для-себя, в мире инфантила вообще не существует. Окружающие существуют для того, чтобы что-то дать, пояснить или напомнить, принести пользу или помешать. Вот это любимое у инфантилов “отозвалось” или “тронуло” или даже “стало триггером” – это о том, что на чужие истории, ситуации, проблемы отдельно от себя им наплевать, интересно увидеть в этом что-то свое, свое, только это вызывает какие-то эмоции и только лишь применительно к себе и своей возможной пользе. Фокус инфантила иногда шарит вокруг в поисках какого-то корма для самооценки, а нащупав, сразу же тащит себе в раковинку как моллюск. Именно поэтому инфантильная стадия развития личных границ называется “рапан”.

Если даже на других инфантилы смотрят в слиянии, увидеть свою персону со стороны, отдельно, они тем более не способны. Они оценивают себя всегда из позиции “я лучший” или “мне недодали”. В этом нет противоречий. Лучший и обделенный другими – это одно и то же. Не было бы мысли, что обделен, если бы он не считал, что лучший и достоен большего. И когда рапаны жалуются на низкую самооценку, они имеют в виду вот это “чувствую себя обделенным”, а когда хвастаются, имеют в виду “чувствую себя лучшим”.

Чтобы не делал и не думал рапан, это всегда его танец вокруг своей короны.

Адекватная самооценка – это видеть себя так, как если бы вы умели оценивать других без проекций и оценивали бы свою персону так, как другого.

Время от времени каждый человек испытывает желание увидеть себя объективно. В основном люди не хотят этого, они хотят получать наслаждение и поэтому кормят корону. Но иногда им очень хочется увидеть себя объективно, даже если это будет неприятно, чтобы выбросить то, что им не идет, и начать искать то, что идет. Например, многим читающим мой блог, действительно хочется определить свой тип, они согласны, что это окажется не тот тип, которым они себя воображали, а какой-то нелюбимый ими тип, но они согласны, потому что верят, что без объективной оценки не сделать объективно красивый образ. Это значит, что они верят, что объективный мир существует, а не всем правит их корона. И это уже не рапаны. Это прогресс.

Это все равно как если бы вам предложили, вы хотите быть довольным своей маленькой зарплатой или получать больше. Конечно большинство выберут получать больше, если это возможно, если они смогли поверить, что это возможно, и не только для сынков и воров.

К сожалению, к теме имиджа даже такие люди относятся потребительски. Надо найти свой тип, скопировать его с других представителей типа и воплотить в своем имидже. Эволюция нашла эврику и надо этим воспользоваться. И они думают, что их тип им могут подсказать, я или кто-то из моих комментаторов, и это тоже самое как если бы они сами научились определять типы.

Но это не то же самое. Если я подсказала вам тип, вам повезло, но без адекватной и независимой самооценки у вас не получится работать над имиджем, без понимания системы элементов тоже.

Вам нужно настроить свой собственный компас и научиться видеть себя со стороны.

Иначе на каждом шаге, при любом выборе вы будете растеряны, это будет касаться всех мелочей в имидже и каждой детали, вы не будете видеть, что вам идет, а что нет, и вы не сможете получить обратную связь, не задавая людям прямых вопросов.

А прямые вопросы – это щипцы. И все, что вы получаете посредством щипцов – не обратная связь, а ложь.

Большинство людей думают, что получить обратную связь можно только задав вопрос, но все наоборот.

Настоящую обратную связь вы можете получить, только если вопроса не будет, если вы скроете свой интерес к получению обратной связи. Настоящая спонтанность бывает только при 100% отсутствии щипцов.

Настоящая обратная связь – у вас за спиной.

Вы должны повернуться спиной, чтобы убрать свои щипцы и человек среагировал спонтанно. Пока вы смотрите на него прямо и в ваших глазах немой вопрос, обратную связь вы получаете искаженной. И тем более эта связь искажена, когда вы нависли со скалкой наперевес. Друзья говорят и демонстрируют то, что вы хотите услышать или увидеть, враги то, что вас огорчит и заденет, и даже прохожие стараются быть деликатными, дружелюбными или наоборот, занимаются троллингом. Спонтанной реакции вы не получите. Реакция вызвана вашим запросом.

Спонтанную реакцию получает только человек независимый, которого никто не боится обидеть и никто не хочет наградить. Зависимые люди все время получают какие-то подачки или пинки.

Надо еще учитывать, что когда вы не нависаете с щипцами, большинство людей вообще вас не замечают. Ваши интересы должны пересечься, чтобы другой человек вас заметил. В противном случае он либо не увидит вас или спроецирует на вас что-то свое. И даже если ваши интересы пересеклись, вы опять получаете не спонтанное внимание, а внимание вызванное пересечением интересов, конфликтом с вами или нуждой в вас.

Поэтому единственная спонтанная обратная связь – это перемены в поле, реальные и фактические перемены, а не слова.

Кто хорошо понимает, что это такое?

И если вы понимаете, то должны понять следующее.

Нужно самому учиться непредвзятому взгляду на других и на себя, все остальные мнения и взгляды на вас не являются непредвзятыми, а всегда почти обусловлены ситуацией в поле.

Многие ошибочно полагают, что объективный взгляд – это среднее арифметическое субъективных, именно поэтому и нужно тянуть щипцами разные мнения.

Но средняя температура по больнице никогда не бывает показательна.

Представьте себе опрос в вашем блоге в жж, где вы предложили друзьям оценить ваши поиски имиджа.

Петя написал вам, что вторая фотка лучше остальных. Маша – жена Пети, поэтому согласилась с ним. Катя терпеть не может Машу и поэтому возразила ей. Ване нравится фотка, где вы похожи на него. Таня всегда не согласна со всеми. Лена наоборот. У Димы открылась всего одна фотка и он ее похвалил. А Сережу взбесило, что вы кат не поставили и он все ваши фотки обругал.

Если бы вышло так, что три первых товарища похвалили бы одну и ту же фотку, остальным бы тоже показалось, что эта фотка самая красивая, особенно если эти товарищи уважаемы.

В толпе не бывает никаких объективных взглядов, в толпе никто не мыслит независимо, все находятся под влиянием лидеров или стихийно сложившегося большинства, толпой управляет вектор сил, толпа всегда подчиняется полевому эффекту.

А для адекватной самооценки надо постараться исключить случайные полевые влияния.

Многим людям не понятно, а на что же тогда опираться, если не на мнение других?

На собственное образование.

Начальное образование есть у всех и даже среднее. У многих есть высшее образование. У большинства есть приобретенная компетенциях в разных областях. И если вы хотите иметь в какой-то области понимания, вы должны заняться изучением.

Нужно читать книги, статьи, решать задачи, тренироваться, ориентируясь при обучении на преподавателей и тех, кто образован в этой сфере больше.

Вот ресурс Учебы – это ресурс, на который и надо опираться при формировании самооценки в каждой отдельной области.

Хотите разбираться в имидже, изучайте имидж, изучайте теорию и пробуйте решать практические задачи. Не срезайте дорогу, пытаясь сэкономить и быстро понять “какой я тип”, а изучайте тему имиджа обстоятельно. Это даст вам возможность научиться правильно оценивать других и тогда посредством взгляда со стороны вы сможете оценивать и себя, адекватно и независимо.

До того как адекватно оценивать себя надо научиться оценивать других.

Почему так вредно при обучении все сразу прикладывать к себе? Почему в моем блоге запрещено писать в комментариях к письмам “а вот я, например” и приводить себя в пример? Потому что вместо обучения получаются проекции и кормление короны. Читатели отвлекаются от автора и начинают участвовать в противостоянии комментатора и автора, оценивая, кто из них хуже. Другие комментаторы раздражаются или хотят привести свой личный пример. Но еще и потому, что сразу прикладывая к себе, ничему нельзя научиться. Для обучения необходимо абстрагивание.

В рубрике писем мы пытаемся заниматься независимым анализом. Очень важно убрать солидарочку (и гендерную, и профессиональную, и ситуативную) и смотреть на автора как на отдельного от вас человека. Не жалеть и не ласкать его, будто он страдающий родственник, не использовать его для вымещения агрессии как личного врага, а разбирать ситуацию так, как вы должны будете потом разбирать свои ситуации, любые ситуации, честно и прямо. Сначала надо хорошо научиться, потом уже прикладывать к себе.

И с имиджем нечто похожее. Надо научиться видеть конституцию типов вне декорации, мысленно стирая все краски с лица, расслабляя напряженные мышцы и убирая специфическую маску. Обычно убрать декорацию совсем невозможно, вы не должны представлять девушку лысой, без бровей и без одежды, куда полезней представлять ее прическу, форму бровей, выражение лица и одежду в различных вариантах. Так вы можете научиться отделять конституцию от декорации. А потом сможете научиться подбирать декорацию и даже создавать ее с нуля.

Научившись этому, натренировавшись на чужих примерах, вы можете получить адекватную самооценку в плане имиджа. Вы будете компетентны и вам останется научиться смотреть на себя со стороны как вы видите других.

Если у вас есть художественное образование или самообразование в этой сфере, значит вы разбираетесь в цветах и имеете представление об общей гармонии. Если вы научитесь смотреть на себя без короны и со стороны, вы сможете подбирать себе красивую одежду. Часто художники плохо одеты, плохо выглядят, потому что не смотрят на себя как на арт-объект или смотрят через корону. В ресурсе искусства они прокачаны, а в имидже у них может быть дыра.

Если вы изучаете моду, вы тоже имеете дополнительный навык для работы над своим имиджем. Но и здесь основным останется взгляд на себя со стороны и умение отделять Я от Персоны.

Ваше Я – чувствующая, рефлексирующая, оценивающая, мыслящая часть, ваше Сознание.

А Персона – это ваша фигура, как-то выглядящая, говорящая, двигающаяся, взаимодействующая с другими, выражающая себя.

Вы должны вылепить эту фигуру, чтобы у вашего Я появился главный инструмент – Персона.

Все остальные ресурсы увеличивают и расширяют влияние Персоны, все тесно связаны с ее имиджем.

А самооценку свою вы должны держать в аскетизме и прохладе, не допуская перенасыщения и перегрева.

И постоянно проводить ее дренаж на предмет проекций и триггеров как сорняков.

Не носиться надо с триггерами как куры с яйцами, а избавляться от них.

Пока же работа с триггерами сводится к тому, что их культивируют и растят, создают там, где их не было.

Понятно, друзья, про работу над самооценкой?

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