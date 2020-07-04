В московской больнице пациента насмерть забили ходунками

04.07.2020, 20:30, Новости дня

В Москве пациент больницы насмерть забил ходунками другого больного, возбуждено уголовное дело, сообщила ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 3 июля 2020 года мужчина 1946 года рождения, находясь на лечении в одной из городских больниц на севере Москвы, нанёс множественные удары ходунками соседу по палате», – цитирует Иванову РИА «Новости».

Пострадавший скончался, несмотря на оказанную помощь. Следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Подозреваемого отправили под домашний арест.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что оба пациента проходили лечение от онкологических заболеваний.

В 2019 году в США арестовали врача отделения интенсивной терапии по обвинению в убийстве 25 пациентов. По версии следствия, он вводил больным чрезмерные дозы обезболивающего препарата.