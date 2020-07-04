Названы более устойчивые к коронавирусу народы

04.07.2020, 20:16, Новости дня

Разные народы имеют разную восприимчивость к новому коронавирусу, азиаты и ближайшие к ним этносы менее чувствительны к этому заболеванию, сообщил российский вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Появляются данные о том, что генетика людей может оказывать влияние на восприимчивость к Sars-cov-2. Есть предположение, что тут важна принадлежность к определенной этнической группе. Например, азиатские люди, китайцы, и другие ближайшие этносы, – у них чувствительность к этому коронавирусу ниже, чем у темнокожей расы, например», – рассказал эксперт в разговоре с «Комсомольской правдой».

По его словам, жители Ближнего Востока и семитские народы также менее восприимчивы к болезни, в странах региона летальность от вируса находится на низком уровне.

«Достоверно известно, что люди второй группы крови примерно в 1,5 раза более чувствительны к коронавирусу, чем люди с другими группами крови. Наименьшая чувствительность у тех, кто имеет первую группу», – указал Альтштейн.

По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заболели почти 11 млн человек. За сутки в мире прибавилось 212 тыс. инфицированных.