Аналитики Sohu сравнили современные стратегические бомбардировщики США, России и Китая

04.07.2020, 20:09, Разное

Аналитики китайской интернет-компании Sohu сравнили современные стратегические бомбардировщики, разрабатываемые США, Россией и Китаем. Новейшие китайские и американские боевые самолеты сможет превзойти отечественный ПАК ДА “Посланник”.

Стратегические бомбардировщики являются дорогим видом вооружения, который далеко не каждое государство может позволить. Для создания самолетов, предназначенных для нанесения ракетных или бомбовых ударов по противнику, нужно наличие материально-промышленной базы и значительного научного потенциала. У США и РФ имеются сопоставимые флоты стратегических бомбардировщиков, причем Вашингтон опережает Кремль технически.



Как информирует информационный портал “НьюИнформ”, на третьем месте рейтинга новейших боевых машин располагается В-21 “Рейдер”. В планах ВВС США – закупка около ста таких бомбардировщиков. Приобретение перспективных самолетов с ядерными авиационными бомбами B61 Mod. 12 обойдется Соединенным Штатам в 564 млн долларов. Первые стратегические бомбардировщики могут поступить на вооружение в скором времени. В В-21 “Рейдере” будет применяться более продвинутая технология скрытности, а стелс-режим сможет достигать 99%. Машина может похвастаться небольшой массой, а главными ее преимуществами станут расстояние полета, скрытность, незначительная нагрузка на двигатели, скрытность и борьба с электронными помехами.

Второе место эксперты отдали китайскому военному самолету-невидимке Xian H-20. Пекин готов презентовать боевую машину в ноябре 2020 года в рамках Международной авиакосмической презентации “Airshow China 2020”. Построенный на основе “летающего крыла” реактивный бомбардировщик будет отличаться гладким, обтекаемым корпусом плоской формы с радиопоглощающим покрытием. Самолет сможет стать достойной заменой Xian H-6.



Лидером противостояния стал российский ПАК ДА “Посланник”, также спроектированный согласно схеме “летающее крыло”. Создатели самолета будут использовать в конструкции “стелс”-технологию. “Посланник” получит новейшие средства радиоэлектронной борьбы и средства связи. Боевая машина сможет похвастаться дозвуковой скоростью полета, приличной грузоподъемностью и сверхсовременной маневренностью.