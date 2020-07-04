 

В Германии предложили снова ввести воинскую повинность

04.07.2020, 20:06, Новости дня

Возвращение в Германии воинской обязанности могло бы помочь решить проблему с правым экстремизмом в вооруженных силах страны, считает спецуполномоченный бундестага Ева Хегль.

Приостановку девять лет назад воинской повинности она назвала "огромной ошибкой". Парламентарий напомнила, что уже тогда высказывались опасения в том, что проблема правого экстремизма будет острее в профессиональной армии.

"В любом случае, бундесверу на пользу, когда большая часть общества какое-то время несет службу. Это также препятствует распространению в армии правого экстремизма", — приводит слова Хегль РИА Новости.

Кроме того, она считает необходимым вынести на обсуждение вопрос, должна ли быть обязательной служба и для мужчин, и для женщин.

Ранее из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих второй роты Отряда специального назначения бундесвера (элитный отряд немецкого спецназа) министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о роспуске подразделения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Москвичам с коронавирусом и ОРВИ аннулировали 21,5 тыс. рабочих пропусков

10.04 / Заседание министров энергетики G20 завершилось «успешными» договоренностями

06.05 / Новороссийские власти разоблачили фейк о «дезинфекции гальки на пляже»

11.06 / Москва задумалась о выкупе у Праги памятника маршалу Коневу

10.04 / Члены ЦИК перечислят часть своей зарплаты на помощь россиянам в период пандемии

06.05 / Депутат Гаврилов рассказал о помощи Белоруссии для борьбы с коронавирусом

11.06 / ГБР сняло ролик о Порошенко, используя кадры программы “Квартала 95” и слово “порохоботы”. Видео

02.06 / Названы примерные сроки возобновления выдачи виз в Европу

07.05 / Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

09.05 / NTD – люди с нарушениями слуха просят делать маски прозрачными, чтобы не оказаться в двойной изоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска