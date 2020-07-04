Шкарлет заявил, что переход на дистанционное обучение школьников приведет к социальному сиротству

04.07.2020, 20:05, Новости дня

1 сентября дети в Украине должны пойти в школу, переход на дистанционное обучение чреват социальными последствиями. Об этом в интервью LB.ua, которое опубликовано 4 июля, заявил исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет.

“Не представляю себе, как дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация [с COVID-19] будет обостряться, то будет снова дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе”, – утверждает чиновник.

По его словам, в министерстве обсуждаются запасные варианты: смешанная форма посещения (частично оффлайн, частично онлайн) или введение нескольких смен обучения.

Я общался это время с огромным количеством родителей, которые настойчиво обращают внимание на то, что дистанционное образование – это не совсем образование. Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать, им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас останется только дистанционное обучение – будет социальное сиротство”, – сказал Шкарлет.

2019/2020 учебный год из-за карантина было принято завершить дистанционно.

Кабинет Министров Украины еще не принял решения по поводу того, начнется ли с 1 сентября учебный год для школьников. 23 июня тогдашний и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября, а для студентов первого курса – с 17 сентября.