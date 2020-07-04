 

Мнение: Пополнение экспозиции парка “Патриот”

04.07.2020, 20:01, Разное

Пополнение для сирийской коллекции в парке "Патриот".
Захваченный сирийской армии остов турецкого БТР АСV-15, которыми турецкая армия щедро вооружает боевиков СНА и других группировок как в Сирии, так и в Ливии. Также состоит на вооружении боевиков "Хайят Тахрир-аш-Шам" и "Хорас-ад-Дин".
Данная машина, как предполагают в комментариях к фотографиям, была уничтожена в боях за Мизназ.


Вот она же на кадрах видео от военкоров Anna-News. Экипажу понятное дело не очень повезло.

Источник: Colonel Cassad



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