Мнение: Пополнение экспозиции парка “Патриот”

04.07.2020, 20:01, Разное

Пополнение для сирийской коллекции в парке "Патриот".

Захваченный сирийской армии остов турецкого БТР АСV-15, которыми турецкая армия щедро вооружает боевиков СНА и других группировок как в Сирии, так и в Ливии. Также состоит на вооружении боевиков "Хайят Тахрир-аш-Шам" и "Хорас-ад-Дин".

Данная машина, как предполагают в комментариях к фотографиям, была уничтожена в боях за Мизназ.



Вот она же на кадрах видео от военкоров Anna-News. Экипажу понятное дело не очень повезло.