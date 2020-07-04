«Не забывайте, чей хлеб кушаете, пацаки»

04.07.2020, 20:00, Разное

Как врачей и других бюджетников принуждали голосовать за поправки.

Голосование по поправкам завершилось, а сообщения о нарушениях и принуждении к голосованию продолжают поступать. На «Карте нарушений» — проекте, запущенном в 2011 году движением в защиту прав избирателей «Голос», — появилось в общей сложности более 1800 проблемных точек. Согласно статистике, выложенной на сайте «Карты», большинство обращений о нарушении (более 500) поступило из Москвы.

Уже за месяц до начала голосования по внесению поправок в Конституцию в социальных сетях стала появляться информация о том, что начальство принуждает бюджетников к голосованию. Для контроля на различных предприятиях создавались списки, в которых каждый работник должен был отметиться после того, как он отдаст свой голос «за» или «против» поправок. Несогласным же угрожали выговорами и увольнениями.

«Карта нарушений», показывающая количество жалоб жителей на голосование по принуждению. Источник: kartanarusheniy.org

Из всех работников бюджетных учреждений, которые сами писали на почту «Новой», говорить под своими именами или под запись в основном соглашались только жители Москвы. Остальные отказывались, мотивируя это тем, что они боятся выговоров или увольнения.

Как это было и на многих предыдущих выборах и голосованиях, основному давлению подвергались учителя.

Учительница московской школы № 2098, которая также попросила не указывать в тексте свое имя (оно известно редакции), рассказала «Новой» о том, как ее и коллег заставляли пойти на голосование.

ПРЯМАЯ РЕЧЬУчительница из московской школы

Нам приходили сообщения, они приходили навязчиво, они приходили много на почту, в учительский чат. Сначала нас заставляли зарегистрироваться онлайн. Я игнорировала эти сообщения, мне стали звонить из администрации и спрашивать, зарегистрировалась ли я.

Нас просили сканы регистрации, а регистрация же, насколько я понимаю, — ключ к голосованию. Я возмутилась, от меня отстали на какое-то время, но я, пожалуй, единственный человек в коллективе, который вообще этому безобразию возмущался.

По ее словам, до начала голосования им постоянно приходили «напоминания» с требованием не забыть про свой гражданский долг. Затем стали приходить сообщения о количестве дней, оставшихся до окончания онлайн-голосования.

«[Писали] не забудьте проголосовать и отчитаться по этому номеру. Прямо такой прессинг, на который я просто не реагировала. Потом нам в учительский чат прислали огромное послание о том, как хорош Путин.

Смысл был такой: не забывайте, чей хлеб кушаете, пацаки.

На это я уже не могла не отреагировать, написала, что это стыдоба и что наш чат рабочий, а не для таких агиток», — рассказывает учительница.

К возмущению преподавательницы из Москвы присоединяется и преподавательница из Башкортостана. Она рассказала «Новой», как в рабочем чате начали появляться сообщения о том, что всем учителям необходимо принять участие в голосовании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬУчительница из Башкортостана

Ключевое слово — необходимо. Я обычно говорю, что сходила, а на самом деле не хожу. Также и мои родные делают. Хотя говорили, что в прошлых годах стояли волонтеры с заводов и перед голосованием к ним нужно было подойти и отметиться. В этом году все сказали, что проголосовали, но не ходили. Но некоторые боятся, что узнают об их обмане и под страхом идут голосовать.

По ее словам, подобное принуждение повсеместно распространено и уже является нормой.

Так, на ПАО «Казаньоргсинтез» с сотрудников якобы взяли расписку о неразглашении и выпустили документ, подписанный заместителем генерального директора по персоналу и общим вопросам Айдаром Ахметшиным. Согласно документу, ответственные за сбор и передачу «сводной информации о количестве работников, проголосовавших на референдуме» должны направить служебную записку с именами тех, кто не проголосовал.

Также к записке необходимо прикрепить объяснительную от тех, кто не проголосовал.

Изданию «Казанский репортер» пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез» объяснила, что это было не навязывание, а лишь информирование работников предприятия о грядущем голосовании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬПресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»

Издавая данное распоряжение, службы по работе с персоналом ставили перед собой цель информировать трудовой коллектив о предоставленном праве каждого гражданина голосовать на всенародном голосовании, выразить свою гражданскую позицию.

При этом работникам не навязывалась какая-то конкретная линия поведения. Никакие расписки о неразглашении информации о данном распоряжении с работников не требовались

Из-за большого количества жалоб от работников государственных учреждений, в Сети стали появляться лайфхаки, чтобы голосовать так, «как велит совесть» поступать, но при этом и без работы не остаться.

17 июня Борис Надеждин — депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области — выложил на своем аккаунте в «ВКонтакте» пост для бюджетников, которых грозятся уволить за «неправильно» отданный голос. Надеждин предлагает им распечатать бюллетень на принтере, прийти с ним на участок, зафиксировать, что на нем поставлена нужная руководству галочка, а уже на настоящем бюллетене проголосовать так, как они сами хотят.

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Впрочем, люди, заинтересованные в голосовании за поправки, одним принуждением не ограничились. Житель Москвы Кирилл Борисов рассказывает, что на избирательном участке, где он голосовал по месту регистрации, в школе № 49, у него даже не стали проверять паспорт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬМосквич Кирилл Борисов

Я пошел голосовать, держал в руках паспорт. Полицейский, что стоял на входе, спросил адрес моей регистрации. Я ему ответил, затем улыбчивая гражданка спросила номер квартиры, дала бюллетень и отправила голосовать. Я вот с этим паспортом в руках как зашел, так и вышел. Когда вышел, понял, что мне никто в него даже не заглянул.

Откуда они знают, что я Борисов Кирилл Евгеньевич? Так же любой человек мог зайти и сказать, что он — это я.

Несмотря на то, что с каждым днем голосования количество сообщений о нарушениях и принуждении становилось все больше, реакцию ЦИК на них вряд ли можно было назвать полной.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что ЦИК проверяет сообщения о принуждении к голосованию, но это «в основном фейки».

По ее словам, общероссийское голосование обходится без жалоб, которые необходимо рассмотреть на заседании ЦИК. Памфилова также выступила против анонимных сообщений о нарушениях на голосовании. «Если хочешь навести порядок, бери на себя ответственность, рискуй и доказывай», — сказала она.

Фариза Дударова

корреспондентка