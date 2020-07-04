Личное: Радуга

04.07.2020, 19:50, Разное

Глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась вчера президенту Путину на мороженое.

Чо, удивится обыватель, вернувшись с принятия всех поправок, мороженое? Путину? Других проблем у наших баб нет?



Фото: Соцсети

Однако, не спешите делать выводы. Лахова углядела в мороженом Радуга пропаганду гомосексуализма среди детей.

Кто ест мороженое? Правильно, дети. Что нарисовано на мороженом Радуга? Радуга! А что есть радуга по своей глубинной сути? Бинго, это же флаг ЛГБД-движения!

Вот с такой «логикой» пришла глава Союза женщин России к Путину. Путин, говорит она, смотри — кругом пропаганда!

По мнению Лаховой, упаковка схожа с флагом ЛГБТ-сообществ и пропагандирует нетрадиционные ценности.

За что голосовали? Против гомосексуалов! Что теперь получили? Скрытый символ и пропаганду.

«Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — прокомментировал охреневший от новости вице-президент компании, производящей мороженое.

У наших женщин в стране нет ведь больше проблем, достойных внимания президента.

Все хотят рожать, зарплату получают наравне с мужчинами. Детский сад? Нате, пожалуйста — сразу десять детсадов бегут на конкурс к мамочке предлагая куда ей отдать ребёнка.

Про детскую медицину и не говорю уж — все дети вылечены. Лучше чем в Германии и Израиле. Это они к нам, радужные, везут детишек в больницы, собрав по СМСкам им на лечение.

На фоне такого радужного положения женщин в России, главе Союза женщин остаётся только заняться поиском скрытых символов.

Мороженое, сука, Радуга — вот только странно, а если небо — голубое, то это тоже мы назовём пропагандой?

А чем, по-вашему, должна заняться гражданка Лахова, чтобы облегчить положение женщин в России?