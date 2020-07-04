 

Американка съела 48 хот-догов за 10 минут

04.07.2020, 19:48, Новости дня

Американка Мики Судо на ежегодном конкурсе по поеданию хот-догов в Нью-Йорке среди женщин установила рекорд, съев 48,5 хот-догов за 10 минут.

Традиционное соревнование, приуроченное к Дню независимости США, проходит в 2020 году в засекреченном месте, в котором присутствуют только арбитры, передает РИА «Новости».

Мики Судо является ежегодным участником соревнований, в 2019 году она смогла проглотить 31 хот-дог, а предыдущий ее рекорд составлял 41 сосиску. Столько ей удалось съесть на конкурсе в 2017 году.

Отдельный турнир по этой дисциплине среди женщин начали проводить в 2011 году.

«Думаю, я побила рекорд. Конечно, я хотела бы, чтобы все, кто болел за меня, были здесь», – сказала девушка после конкурса.

Ранее стало известно, что в московском баре 23-летняя девушка умерла, подавившись едой. СМИ сообщают, что трагедия произошла во время конкурса по поеданию пирожных.



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