Мнение: Старые песни о главном

04.07.2020, 19:43, Разное

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что в ряде отраслей обсуждается идея создания координирующих органов наподобие ОПЕК+. В частности, такой вариант рассматривается в газовой и алюминиевой отраслях, рассказал министр в ходе выступления в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай».

Проблема регулирования рынка с помощью административных решений не самая простая и однозначная. Однако можно предположить, что картельные соглашения (что по сути прямо противоречит рыночной идеологии) – мера вынужденная. Она встает в полный рост перед странами, экономика которых перекошена и несбалансирована. Для аравийских монархий, Венесуэлы, Нигерии и иных производителей нефти и газа необходимость ОПЕК изначально была обусловлена зависимостью их экономик от монотовара. Играть в рынок они были не в состоянии: малейший серьёзный кризис грозил вообще похоронить их как экономических субъектов.

Россия, пока ее окончательно не обокрали путинские друзья, не нуждалась в том, чтобы участвовать в ОПЕК. Ей в наследство досталась сложная и сбалансированная советская экономика, хотя распад СССР во многом эти балансы дестабилизировал. Однако до поры до времени неучастие в деятельности ОПЕК было показателем относительной устойчивости нашей экономики, ее способности перераспределять риски.

Такая же ситуация и у США, и дело не только в приверженности американского руководства рыночным ценностям. Логика неучастия в работе ОПЕК носила вполне прагматичный характер: США выигрывали при любой рыночной конъюнктуре на энергетическом рынке. Низкие цены стимулировали производящую экономику США, высокие – добывающую. От финансовых и экономических властей США требовалось аккуратно балансировать общую ситуацию в экономике, маневрируя бюджетными ресурсами. Однако картельные сговоры и участие в них никакого смысла не имели – и в первую очередь по причине сложности и устойчивости американской экономики. И, конечно, по причине ее самодостаточности: США и СССР были двумя странами в мире, полностью способными обеспечивать себя практически любыми сырьевыми ресурсами.

Однако для России положение вещей стало меняться по мере того, как вошедшие во вкус путинские олигархи постоянно увеличивали масштаб разворовывания и уничтожения сложной российской экономики. Объективно возникли предпосылки для координации, а затем и участия в работе ОПЕК, что в конечном итоге привело к созданию ОПЕК+ – по сути, те же плюс Россия. Которая деградировала до уровня участника ОПЕК и переместилась в низшую лигу. В этом смысле членство в ОПЕК и участие в его программах с обязывающими решениями – признак именно деградации, развала сложных межотраслевых балансов нашей экономики

Теперь Новак говорит о необходимости "газовой" и "алюминиевой" ОПЕК – то есть, все о том же картельном регулировании. По сути, речь идет о спасении того немногого, что еще как-то существует. Хотя, говоря откровенно, если посмотреть на итоги деятельности Газпрома, то даже газовый ОПЕК уже мало чем поможет – провалить всю газовую политику, принять такое количество катастрофических стратегических решений и потерять такое количество ресурсов на бессмысленные проекты – тут уже мало что может помочь. Если же учесть, что газовый ОПЕК – штука крайне сложная в практическом воплощении, и разговоры о его создании идут с начала нулевых, то сегодня его создание выглядит совершенно нереалистичным.