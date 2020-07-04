Мнение: Ущерб России из-за глобального потепления, ЕЦБ спасает мир и замена сланцевой нефти

04.07.2020, 19:40, Разное

1. Не секрет, что Россия, — самая холодная страна в мире, — должна выиграть от глобального потепления. Удивительно, но западные СМИ пытаются доказать обратное, называя даже точную сумму ущерба:

https://lenta.ru/news/2020/06/26/arctic/

Аномальная жара и лесные пожары в Сибири приведут к деградации вечной мерзлоты и гигантскому ущербу инфраструктуре, из-за чего Россия к 2050 году потеряет 100 миллиардов долларов. О таком предсказании ученых напомнила газета The New York Times.

Средняя температура в Арктике повышается вдвое быстрее, чем в остальном мире, а население этого региона непосредственно видит результаты глобального потепления.

Так, жители Якутии, с которыми побеседовало издание, рассказали, что реки начали вскрываться от льда гораздо раньше, цветы в тундре распустились за месяц до того, как это происходило обычно, а проехать на снегоходе нельзя уже в июне.

Как отмечает газета, Россия получит определенные экономические выгоды за счет большего использования Северного морского пути, но освобождение Северного Ледовитого океана ото льдов не компенсирует все потери.

При этом ситуация начинает напоминать неуправляемую реакцию, поскольку аномальная жара в Арктике приводит к природным пожарам, а те, в свою очередь, резко увеличивают выброс в атмосферу парниковых газов.

Как вы считаете, коллеги, сможет ли экономика России позволить себе потерю 100 миллиардов долларов в обмен на то, что у нас станет на пару градусов теплее?

2. Евросоюз, похоже, решил спасать от кризиса не только себя, но и весь мир. Европейский центральный банк объявил о готовности включить печатный станок на полную катушку и раздавать дешёвые кредиты даже странам за пределами зоны евро:

https://www.interfax.ru/business/714655

Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет предоставлять центробанкам за пределами еврозоны кредиты в евро в рамках механизма репо EUREP (Eurosystem repo facility for central banks), сообщил регулятор в четверг.

“EUREP позволит широкому ряду центральных банков брать займы в евро, обеспеченные долговыми бумагами, номинированными в евро и выпущенными правительствами стран еврозоны и наднациональными институтами”, – говорится в сообщении ЕЦБ.

Регулятор отмечает, что новый механизм обеспечит необходимую “ликвидность в евро в случае нарушения функционирования рынка из-за шока, вызванного COVID-19 и способного негативно повлиять на реализацию денежно-кредитной политики ЕЦБ”.

3. В США нашли, чем заменить ставшую невыгодной добычу сланцевой нефти:

https://lenta.ru/news/2020/06/26/usa_oil_production

Власти США планируют разрешить добычу нефти на территории Национального нефтяного заповедника на Аляске (National Petroleum Reserve in Alaska, NPR-A), что позволит увеличить объемы извлекаемого сырья. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД страны, в ведение которого входит управление американскими землями.

Ведомство планирует разрешить добычу на примерно 82 процентах земель, входящих в заповедник. Общая площадь Национального нефтяного заповедника составляет 95,5 тысячи квадратных километров, что эквивалентно площади Кемеровской области в России.

Добывать нефть на отдалённой Аляске, впрочем, тоже будет недёшево.