 

Мнение: В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым. Только их не спрашивали

04.07.2020, 19:34, Разное

Митрополит Иларион в  эфире телеканала «Россия 24»  назвал призывы о  превращении храма в мечеть недопустимыми и нарушающими свободу  вероисповедания.

Вернуть собору статус  мечети предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в марте 2019  года. 2 июля 2020 года Госсовет Турции обсудил возможность превращения  собора Святой Софии в мечеть. Госсовет в ближайшее время объявит о своем  решении.

Митрополит Иларион  подчеркнул, что нельзя пересматривать факты прошлого: собор Святой Софии  — «общехристианская святыня», он изначально был построен в VI веке как  христианский храм и «главный храм Византийской империи». Собор стал  мечетью в 1453 году, когда Константинополь был завоеван турками. А в  1934 году правительство основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля  Ататюрка превратило этот памятник архитектуры в музей, чтобы «всех  примирить», добавил он.

«Нельзя сейчас возвращаться к временам  Средневековья. Мы живем в многополярном мире, мы живем в  многоконфессиональном мире, и нужно с уважением относиться к чувствам  верующих», — подчеркнул митрополит.

Священнослужитель назвал призывы о превращении храма в мечеть недопустимыми и нарушающими свободу вероисповедания.

Вот ключевая фраза. И почему они считают, что длжны указывать кому то или кто то их будет слушать…. тем более в Турции. Наверняка еще г-н Гундяев будет высказываться по сабжу, важно ворчать и грозиться.

Хотя, всё равно Россия ничего и не может, да и не будет принимать- этого не позволит Кадыров. А его политический вес гораздо больше, нежели у Кирилла.

Что думаете?

Источник: Достало



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