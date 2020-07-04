Мнение: В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым. Только их не спрашивали

04.07.2020, 19:34, Разное

Митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24» назвал призывы о превращении храма в мечеть недопустимыми и нарушающими свободу вероисповедания.

Вернуть собору статус мечети предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в марте 2019 года. 2 июля 2020 года Госсовет Турции обсудил возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Госсовет в ближайшее время объявит о своем решении.

Митрополит Иларион подчеркнул, что нельзя пересматривать факты прошлого: собор Святой Софии — «общехристианская святыня», он изначально был построен в VI веке как христианский храм и «главный храм Византийской империи». Собор стал мечетью в 1453 году, когда Константинополь был завоеван турками. А в 1934 году правительство основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка превратило этот памятник архитектуры в музей, чтобы «всех примирить», добавил он.

«Нельзя сейчас возвращаться к временам Средневековья. Мы живем в многополярном мире, мы живем в многоконфессиональном мире, и нужно с уважением относиться к чувствам верующих», — подчеркнул митрополит.

Священнослужитель назвал призывы о превращении храма в мечеть недопустимыми и нарушающими свободу вероисповедания.

Вот ключевая фраза. И почему они считают, что длжны указывать кому то или кто то их будет слушать…. тем более в Турции. Наверняка еще г-н Гундяев будет высказываться по сабжу, важно ворчать и грозиться.

Хотя, всё равно Россия ничего и не может, да и не будет принимать- этого не позволит Кадыров. А его политический вес гораздо больше, нежели у Кирилла.

Что думаете?