Число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 11 млн человек

04.07.2020, 19:30, Новости дня

За последние сутки в мире зарегистрировано свыше 212 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

На 11.00 мск в мире зарегистрировано 10 млн 922 тыс. инфицированных, более 523 тыс. человек погибло, передает ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ. За сутки в мире были инфицированы 212326 человек.

В прошлые сутки прирост инфицированных составил 172 тыс. человек.

Ранее в ВОЗ заявили, что пока рано говорить о второй волне коронавируса в ряде стран, новые очаги вспышек вируса удается купировать. Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отмечал, что заболеваемость COVID-19 в мире ускоряется, завершение пандемии коронавируса пока не просматривается.