Ученые создали новый метод лечения рака мозга

04.07.2020, 19:30, Разное

Учёные создали и продемонстрировали новый метод лечения рака мозга. Он заключается в использовании химиотерапии при искусственном повышении уровня метаболизма в организме.

В настоящее время самым действенным способом избавиться от глиом в генах ИДГ (изоцитратдегидрогеназы) является постоянная химиотерапия и хирургическое вмешательство. Чаще всего болезнь диагностируют у людей в возрасте от 18 до 45 лет и поэтому такой курс лечения нередко серьёзно вредит здоровью. Эксперты экспериментальным путём определили, что глиомы имеют метаболическую слабость и, как следствие, становятся очень восприимчивы к лекарственным средствам.

Несмотря на такие данные, от химиотерапии всё равно невозможно отказаться, так как она является наиболее эффективным методом. Несмотря на это, при поддержании нужного уровня метаболизма в организме пациента курсов химиотерапии понадобится намного меньше и каждый из них будет намного эффективнее, пишет интернет-издание NationNews.