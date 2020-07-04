 

МИД попросил не уведомивших о прибытии из-за границы россиян вернуть деньги

04.07.2020, 19:16, Новости дня

МИД попросил россиян, ранее застрявших за границей из-за коронавируса, и вернувшихся домой без уведомления, вернуть перечисленные им деньги, пишут СМИ.

«По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме (…). Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета (…)», – цитирует РИА «Новости» уведомления, поступающие гражданам.

Такие сообщения россияне получают в личных кабинетах на портале Госуслуг и на электронной почте.

В Минкомсвязи уточнили, что рассылка организована по просьбе МИД.

«Сегодня некоторые пользователи портала Госуслуг получили в личные кабинеты и на почту уведомления от МИД РФ с просьбой вернуть государству деньги, которые были им излишне перечислены. Рассылка была организована по просьбе МИД РФ для нескольких тысяч человек на основе данных, которые предоставил МИД», – уточнили в ведомстве.

В начале мая премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на дополнительные выплаты россиянам за рубежом выделяется еще 500 млн рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / В США рассматривают возможность сделать вакцину от коронавируса бесплатной

18.04 / Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

28.06 / Обозреватель Le Figaro – «султан» Эрдоган берёт в Ливии реванш за неудачи последних лет

09.06 / Михаил Ефремов задержан после допроса

10.06 / Госдеп обвинил Китай в запугивании Британии

11.05 / В польском селе, где 10 лет подряд рождались только девочки, на свет появился мальчик. Власти пообещали премию родителям

29.04 / В Испании по запросу Украины задержали подозреваемого в похищении журналиста в 2016 году

30.04 / Euronews – европейские отели, рестораны и турагентства не выживут без карантинных субсидий

04.06 / Вторая партия аппаратов ИВЛ из США прибыла в Россию

22.05 / NI – «враждебны к свободным странам» — Помпео заложил основы для «холодной войны 2.0» с Китаем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска