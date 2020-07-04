Мнение: Десять главных атрибутов лета в живописи

04.07.2020, 19:15, Разное

Что для нас лето? Уличные веранды, холодные напитки, шезлонги, магнитики с моря, дача, пикники на траве, велосипедные прогулки… А как это рисуют? Я начала делать этот текст, и выяснилось, что старые мастера, классики — в этом нам совершенно не помощники. Все эти вещи, которые для нас сегодня настоятельно необходимы — это приметы нового быта, возникшего в конце XIX века. И отражают его "новые" художники, пусть и как бы реалисты.

Выходит очень интересно, на мой взгляд.

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8214/