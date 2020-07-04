 

Мнение: Десять главных атрибутов лета в живописи

04.07.2020, 19:15, Разное

Что для нас лето? Уличные веранды, холодные напитки, шезлонги, магнитики с моря, дача, пикники на траве, велосипедные прогулки… А как это рисуют? Я начала делать этот текст, и выяснилось, что старые мастера, классики — в этом нам совершенно не помощники. Все эти вещи, которые для нас сегодня настоятельно необходимы — это приметы нового быта, возникшего в конце XIX века. И отражают его "новые" художники, пусть и как бы реалисты.

Выходит очень интересно, на мой взгляд.

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8214/

Источник: Шакко



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Мнение: Амнистии не будет…

17.05 / Мнение: Киберкресло Ивана Грозного, наука в Швеции и дефицит фанеры

28.06 / Звезда “Безумцев” Джон Хэмм встречается с бывшей коллегой на 17 лет младше него

10.06 / Астрономы зафиксировали странный феномен “сердцебиения” черной дыры

29.05 / Мнение: Обструкции. Был ли COVID19 биологической обструкцией?

29.05 / Четыре игрока “Локомотива” подхватили коронавирус

17.06 / В России предложили начать новые выплаты для матерей-одиночек

06.06 / Располневшая и неухоженная Алла Пугачева ужаснула народ

29.06 / Как с картинки: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес на каникулах в Портофино

03.07 / Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска