 

Звезда “Грязных танцев” Дженнифер Грей разводится с мужем после 19 лет брака

04.07.2020, 19:10, Разное

Дженнифер Грей, прославившаяся после фильма “Грязные танцы”, в котором она танцевала с Патриком Суэйзи, долгое время была счастлива в отношениях. С мужем Кларком Греггом, игравшим в фильмах “Мстители”, “Железный человек” и сериале “Секс в большом городе”, они прожили вместе 19 лет, но сегодня сообщили, что их браку пришел конец. Они опубликовали официальный комментарий об этом на своих страницах в соцсетях.

После 19 совместно прожитых лет мы расстались в январе, понимая однако, что мы навсегда останемся семьей, в которой любят, заботятся и ценят друг друга. Это решение нам далось нелегко, но мы остаемся близкими людьми и глубоко благодарны друг другу за совместную жизнь и нашу потрясающую дочь. Мы плачем, пока пишем эти строки, – говорится в заявлении. 

Дженнифер и КларкДженнифер Грей и Патрик Суэйзи

Дженнифер и Кларк познакомились летом 2000-го. Им потребовался всего год, чтобы узнать друг друга и связать свои жизни на многие годы – уже летом 2001-го они сыграли свадьбу на пляже острова Мартас-Винъярд, что на юго-востоке штата Массачусетс. В декабре того же года на свет появилась их единственная дочь Стелла Грегг – сейчас ей 18 лет.

Дженнифер и Кларк с дочерью



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