 

Серб из президиума Боснии и Герцеговины заявил об отказе страны от вступления в НАТО

04.07.2020, 19:08, Новости дня

Босния и Герцеговина (БиГ) не собиралась и не планирует вступать в НАТО, сообщил сербский член президиума страны Милорад Додик.

Додик прокомментировал утверждения членов президиума БиГ Желько Комшича и Бакира Изетбеговича о том, что посол РФ Петр Иванцов якобы вмешивается во внутренние дела страны в вопросе вступления в НАТО, передает ТАСС.

«Решения о членстве в НАТО нет, и нет пути БиГ в этот союз, и его не будет, и в этом не виноваты ни Иванцов, ни Российская Федерация. РФ проводит дружественную политику в отношении БиГ, основанную на международном праве, не скрывая добрых отношений с Республикой Сербской (энтитет БиГ)», – сообщил политик.

ПО его мнению, Комшич и Изетбегович выполняют указания Запада.

Посол РФ в Сараево Петр Иванцов заявлял, что «консенсуса по теме интеграции БиГ в НАТО в местном обществе нет».

«Попытки «продавить» интеграцию БиГ в Альянс подрывают основы функционирования БиГ как государства трех равноправных народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями, создают угрозу безопасности и стабильности. У РФ как одного из государств-гарантов мирного соглашения есть все права и обязанности указать на это и работать в пользу неукоснительного соблюдения дейтонских принципов», – сообщил дипломат в статье для местного издания.

В феврале член президиума БиГ от сербов Милорад Додик заявлял, что «развалит» все, что связано с интеграцией страны в НАТО.



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