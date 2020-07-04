 

Буффон стал рекордсменом по числу матчей в Серии А

04.07.2020, 19:00, Новости дня

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе своей команды против "Торино" в матче 30-го тура чемпионата Италии. Таким образом, на счету 42-летнего футболиста стало 648 встреч, проведенных им в Серии А. Этот результат оказался рекордным.

О достижении Буффона сообщил официальный сайт клуба. Вратарь "Ювентуса" обошел экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини, в активе которого 647 игр в чемпионате Италии.

Напомним, что Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год. Проведя один сезон в "Пари Сен-Жермен", он вернулся в туринский клуб.



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