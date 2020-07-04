 

Россияне и украинцы завидуют белорусам – Лукашенко

04.07.2020, 18:58, Новости дня

Жители России и Украины завидуют гражданам Беларуси. Об этом 2 июля во время выступления в честь Дня независимости Беларуси заявил ее президент Александр Лукашенко, сообщает сайт главы белорусского государства.

“Я в этой президентской кампании не потому, что, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами. Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось”, – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что граждане Беларуси “должны без всякой жалости определить, с кем они будут дальше жить и как будут строить свою суверенную независимую страну для своих детей”.

В Беларуси 9 августа должны состояться президентские выборы. В преддверии голосования власти страны усилили давление на оппозицию. Так, один из главных соперников Лукашенко – банкир Виктор Бабарико был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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