 

Мнение: Тут помню, тут непомню

04.07.2020, 18:55, Разное

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил RT, что Ефремов после ДТП в центре Москвы «с первого дня ничего не помнит», поскольку был «сильно пьян».
Адвокат: Ефремов ничего не помнит после ДТП
«С первого дня Михаил Ефремов не помнит вообще ничего, он был сильно пьян. Он ничего не помнит», — рассказал Пашаев, отвечая на вопрос, был ли в машине актёра в момент ДТП кто-то ещё.
При этом он отметил, что «есть многие моменты», которые комментировать «преждевременно».
«Всё, что касается в салоне, комментировать не смогу, это оставляем всё», — сказал адвокат.
Также он опроверг предположения СМИ о том, что защита Ефремова будет строиться на версиях о «неисправности автомобиля» или «приступе эпилепсии» у актёра.
«Вы знаете, у кого-то настолько развита фантазия, видно, что людям делать нечего и нечем заняться… Я адвокат, как они могут знать, как я буду защиту Ефремова выстраивать? Это бред, конечно, полнейший», — сказал он.

https://russian.rt.com/russia/news/761338-advokat-efremov-dtp – цинк

Ничего не помнит. А ролик с извинениями и об осознании содеянного он видимо записал не приходя в сознание, потому что был сильно пьян.

Источник: Colonel Cassad



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