 

Сенатор объяснил право Москвы выдвигать требования Киеву

04.07.2020, 18:48, Новости дня

Россия – единственное государство в мире, которое обладает историческим правом выдвигать требования Украине, считает российский сенатор от крымского региона, член комитета по международным делам Сергей Цеков.

«Россия – единственная страна в мире, которая имеет историческое право что-то требовать от Украины, потому что Украина, как государство, состоялась благодаря России. [Президент Украины Владимир] Зеленский же лукавит, так как беспрекословно выполняет все требования, которые звучат со стороны США и стран Евросоюза», – сказал РИА «Новости» Цеков.

По мнению сенатора, украинский лидер «плохо понимает реалии», а самой Украине необходимо прислушиваться к России, чтобы стать «демократическим и цивилизованным государством».

Он отметил, что к моменту объединения РФ и Украины в 1654 году к украинским землям относилась небольшая территория.

«Россия защищала, развивала и расширяла Украину. В частности, весь юго-восток современной Украины и западная часть – это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией», – сказал Цеков.

В субботу Зеленский, комментируя приписываемое Москве предложение предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника, заявил, что РФ ничего не может требовать от Киева.

В пятницу в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция). Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак принял участие в этой встрече. После он заявил, что договориться по вопросу особого статуса Донбасса не удалось из-за позиции Киева.

Зеленский отказался комментировать встречу «нормандской четверки» в Берлине.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Шендерович сообщил о смерти Сергея Мохнаткина

25.04 / Guardian – Чехия первой из стран Евросоюза открыла границы после карантина

16.04 / Amnesty International отмечает ухудшение ситуации с правами человека в России

18.05 / США поставят РФ 200 аппаратов ИВЛ

01.07 / Истребитель F-16 ВВС США разбился на авиабазе в Южной Каролине

01.05 / Надежду Бабкину выписали из больницы

19.06 / Не любит многосторонний формат — Libération анализирует выход Трампа из ключевых договоров

12.06 / “Европейская солидарность” заявила о незаконной слежке за Порошенко

07.05 / Euractiv – Москва не считает Финляндию важным членом ЕС — но её вступления в НАТО опасается

28.06 / В образцах воды за март 2019 года испанские ученые нашли коронавирус SARS-CoV-2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска