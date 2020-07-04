Сенатор объяснил право Москвы выдвигать требования Киеву

04.07.2020, 18:48, Новости дня

Россия – единственное государство в мире, которое обладает историческим правом выдвигать требования Украине, считает российский сенатор от крымского региона, член комитета по международным делам Сергей Цеков.

«Россия – единственная страна в мире, которая имеет историческое право что-то требовать от Украины, потому что Украина, как государство, состоялась благодаря России. [Президент Украины Владимир] Зеленский же лукавит, так как беспрекословно выполняет все требования, которые звучат со стороны США и стран Евросоюза», – сказал РИА «Новости» Цеков.

По мнению сенатора, украинский лидер «плохо понимает реалии», а самой Украине необходимо прислушиваться к России, чтобы стать «демократическим и цивилизованным государством».

Он отметил, что к моменту объединения РФ и Украины в 1654 году к украинским землям относилась небольшая территория.

«Россия защищала, развивала и расширяла Украину. В частности, весь юго-восток современной Украины и западная часть – это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией», – сказал Цеков.

В субботу Зеленский, комментируя приписываемое Москве предложение предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника, заявил, что РФ ничего не может требовать от Киева.

В пятницу в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция). Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак принял участие в этой встрече. После он заявил, что договориться по вопросу особого статуса Донбасса не удалось из-за позиции Киева.

Зеленский отказался комментировать встречу «нормандской четверки» в Берлине.