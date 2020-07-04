Welt – уполномоченная по бундесверу считает отмену воинской обязанности «огромной ошибкой»

04.07.2020, 18:45, Новости дня

Воинская повинность в Германии была отменена почти десять лет назад, и новая уполномоченная по делам бундесвера Эва Хёгль считает это «огромной ошибкой». По её мнению, восстановление воинской обязанности, среди прочего, затруднит распространение праворадикальных настроений в рядах немецких вооружённых сил, пишет Die Welt.



Reuters

По мнению новой уполномоченной по делам бундесвера Эвы Хёгль, воинская повинность затруднила бы распространения праворадикальных настроений в вооружённых силах Германии, пишет немецкая газета Die Welt.

В связи с выявлением случаев правого экстремизма в рядах бундесвера новая уполномоченная по делам военнослужащих Германии Эва Хёгль вынесла на обсуждение вопрос о возобновлении воинской повинности в стране. «Я считаю огромной ошибкой, что воинская повинность была отменена, — отметила она в беседе с немецкими журналистами. — Мы должны очень критически проанализировать это решение».

На вопрос о том, выступает ли она сама за возобновление воинской обязанности, Хёгль ответила: «Разумеется, мы должны следить за проблемой равноправия на военной службе. Это в любом случае очень хорошо для бундесвера, если значительная часть общества какое-то время несёт службу. Это затрудняет, в том числе, распространение правого экстремизма в войсках. Я хотела бы интенсивного обсуждения этой темы в следующем году».

Как сообщается в статье, воинская обязанность в Германии была отменена уже около десяти лет назад. Получит ли идея отмены этого решения поддержку политического большинства, станет ясно по окончании дебатов по этому вопросу, считает новая уполномоченная немецкого правительства по делам военнослужащих.

В последнее время среди проходящих службу и бывших военнослужащих то и дело выявлялись случаи подозрения в праворадикальных действиях и настроениях, в том числе в рядах элитного подразделения специального назначения KSK. На территории земельного участка военнослужащего спецназа в Саксонии был обнаружен склад оружия.

После этого министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о реструктуризации подразделения сил специального назначения и роспуске роты.

О воинской обязанности в Германии постоянно спорят с её отмены в 2011 году, отмечает немецкая газета. Ранее канцлер Ангела Меркель, как и Крамп-Карренбауэр, высказывались против всеобщей воинской повинности. При этом в качестве одного из аргументов приводился довод о том, что к современным военнослужащим предъявляются не такие требования, как раньше, пишет Die Welt.