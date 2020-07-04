SZ – в новой конкуренции великих держав Европе уготована далеко не главная роль

04.07.2020, 18:45, Новости дня

Правление Дональда Трампа ознаменовалось отказом США от глобального лидерства, считает Süddeutsche Zeitung. Таким образом, мировая гегемония Вашингтона сменяется на конкуренцию великих держав: США, Китая и России. Европа, ввиду недостатка единства, не может сыграть в этом противостоянии заметной роли, однако обострение конкуренции великих держав, вероятно, приведёт, к укреплению интеграции внутри ЕС, считает издание.



Reuters

Для описания мировой расстановки сил в ближайшем будущем в Вашингтоне снова используют термин «конкуренция великих держав», пишет Süddeutsche Zeitung. Эта концепция не нова, отмечает издание: по своей сути, она констатирует окончание так называемого «американского столетия».

После окончания Первой мировой войны и до 2000-х годов США были доминирующей силой в мире, пишет Süddeutsche Zeitung. Они, считает автор, пережили развалившиеся европейские монархии, при помощи своего экономического и военного могущества сломили нацистскую Германию и милитаристскую Японию, а затем одержали верх в холодной войне против соцлагеря, возглавляемого СССР. Как отмечает издание, к концу XX века казалось, что даже новая РФ и развивающийся Китай не будут против гегемонии Вашингтона.

Однако теперь ситуация изменилась: при Дональде Трампе США отказались от роли мирового лидера. Вашингтон выходит из союзов и договоров, а также не воспринимает всерьёз ООН. По мнению издания, в случае переизбрания Трампа на второй срок, можно будет говорить о конце такого понятия как глобальный Запад.

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, либеральные демократии западного типа так и не распространились по всему миру. В качестве примера издание приводит Россию, где после одобрения поправок в Конституцию Владимир Путин получил возможность выдвинуться ещё на два президентских срока, а также «авторитарно-националистический» Китай. При этом Пекин делает ставку на расширение своего экономического влияния: кроме того, Китай стал крупнейшим рынком мира, что подталкивает большинство государств на политику умиротворения в его отношении. КНР уже стала лидером в своём регионе, однако её цели глобальнее: она намерена стать супердержавой.

По мнению издания, последующие годы будут отмечены конкуренцией между великими державами: США, Россией и Китаем. Что же касается Европы, то она не будет играть в этом противостоянии значимой роли. У неё были бы какие-то шансы в конкуренции великих держав, если бы в ЕС было больше единства, считает Süddeutsche Zeitung, однако в последнее время его стало даже меньше. Это связано с уходом важной с политической точки зрения Великобритании, а также разногласиями между отдельными «лагерями» внутри ЕС. Как отмечает издание, увеличение водораздела и противоречий внутри ЕС стало своеобразной платой за расширение союза в девяностые годы.

При этом в случае обострения противостояния великих держав, в ЕС может вновь обострится потребность в единстве, считает издание. Вероятно, что в свете глобальной конкуренции между США, Китаем и Россией, возникнет необходимость перестройки ЕС в оборонительный союз, пишет Süddeutsche Zeitung.