 

«Уральские авиалинии» задействовали все свои самолеты

04.07.2020, 18:30, Новости дня

Российский авиаперевозчик «Уральские авиалинии» вновь задействовал все свои самолеты, часть которых раньше простаивала из-за сокращения пассажирских рейсов.

«Из-за сокращения количества пассажирских рейсов часть авиапарка «Уральских авиалиний» была временно припаркована в нескольких российских аэропортах. В настоящее время все самолеты нашей авиакомпании задействованы в выполнении перелетов», – цитирует РИА «Новости» сообщение компании.

Ранее в авиакомпании отмечали, что после повышения спроса на полеты началось переоборудование грузовых самолетов в пассажирские.

Напомним, правительство РФ выделяло из своего резервного фонда Федеральному агентству воздушного транспорта 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.



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