“Пританцовывала от красоты момента”: Виктория и Антон Макарские отметили оловянную свадьбу

04.07.2020, 18:09, Разное

Виктория и Антон Макарские отпраздновали оловянную свадьбу. В честь годовщины продюсер эстрадного певца разместила на своей странице Instagram трогательный снимок, напоминающий о торжественном событии, состоявшемся 3 июля 17 лет назад.

Роспись артистов состоялась в Грибоедовском ЗАГСе российской столицы. Тогда Виктория Морозова стала Викторией Макарской официально, хотя хотела двойную фамилию – Морозова-Макарская. Опубликовав архивное фото избранница Антона Макарского вспомнила, что на вопрос сотрудницы дворца бракосочетания исполнитель бодро ответил “Да!”, а сама она во время церемонии “просто пританцовывала от красоты момента”.

Как информирует портал “ТелепрограммаПро”, звездные супруги долгие годы не могли иметь детей, они очень сильно хотели пополнения в семье. Только в 2012 году на свет появилась дочь Мария. Спустя три года Виктория Макарская родила мальчика, которого назвали Иваном.

Знаменитости – убежденные сторонники патриархального уклада в семье. Их часто называют примером образцовой идеальной семьи, однако за долгий период совместной жизни им приходилось пройти через множество скандалов и конфликтов. Антон Макарский трижды уходил от жены, однако она постоянно приезжала домой к любимому, просила проводить и отношения вновь обретали новый смысл.