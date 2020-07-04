 

Зеленский указал на “позор для страны”

04.07.2020, 17:55, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководства Одессы убрать с берега потерпевшее крушение судно "Делфи". Как сообщил в субботу Офис президента Украины. работы должны быть завершены до 20 июля с соблюдением норм экологической безопасности.

"У людей пляжный период, отпуск, а мы с ноября показываем, что импотентная власть. Не важно, каким способом, но эту махину надо убрать", — сообщил Зеленский. 

Впрочем, Зеленский согласен продлить срок работ на аварийном танкере, если сотрудники чрезвычайного ведомства столкнутся с трудностями.

В июне из танкера вытекло топливо. Как сообщил глава экологической инспекции Украины Андрей Малевный, уровень допустимой концентрации нефтепродуктов превышен в 16,4 раза. По факту разива горючего возбуждено уголовное дело.

Танкер "Делфи" в ноябре 2019 года сорвало с якоря в Молдавии и отнесло к Одессе. Сильный шторм посадил судно на мель​​​. В морском агентстве Молдавии заявили, что "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики.



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