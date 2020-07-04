Корабли Черноморского флота провели учебные стрельбы

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04.07.2020, 17:48, Новости дня

Группа кораблей Черномоского флота (ЧФ), включая вооруженный «Калибрами» малый ракетный корабль «Ингушетия», провела учения по уничтожению условного противника в Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

«Экипажи малого ракетного корабля «Ингушетия» и ракетных катеров «Набережные Челны» и «Ивановец» Черноморского флота вышли в море для проведения планового учения по применению ракетного вооружения в составе корабельной ударной группы», – цитирует РИА «Новости» сообщение ЧФ.

Экипажи выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям и целям на воде, ракетные стрельбы по групповой надводной цели с электронным пуском ракет.

Теперь военнослужащим предстоит провести частные корабельные тренировки по борьбе за живучесть и обороне отряда кораблей на переходе морем.

Ранее в ЧФ сообщали, что патрульный катер «П-834» флота впервые укомплектовали женским экипажем, который прошел начальную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.



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