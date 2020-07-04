 

Госдуме предсказали активную деятельность для реализации требований обновленной Конституции

04.07.2020, 17:30, Новости дня

С принятием поправок к Конституции обновится целый комплекс законов, поэтому депутатов Госдумы ждет в ближайшее время активная работа, сообщил газете ВЗГЛЯД президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. В субботу на официальном портале правовой информации появился текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками.

«Для реализации принятых поправок к Конституции потребуется принять и обновить целый комплекс законов. Это порядка ста законов. Думе нужно будет очень активно поработать для того, чтобы реализовать все, что принято в поправках к Конституции», – сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Эксперт считает, что подготовка соответствующих законов уже началась, а вносить их начнут в самое ближайшее время. «Некоторые законопроекты будут внесены уже в июле, потому что сессия Госдумы длится до конца месяца. В осеннюю сессию также будут активно вноситься законопроекты», – прогнозирует Корсик.

В субботу на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками. В ходе общероссийского голосования, которое продолжалось с 25 июня по 1 июля, за внесение поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.

Накануне сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметила, что необходимо уточнить не менее 650 законов и уставов регионов. Также в связи с принятием поправок корректировки потребуют не менее 150 постановлений правительства.

Как отметил другой сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, законопроекты для реализации положений обновленного Основного закона «во многом уже готовы и в ближайшее время будут внесены в Госдуму».

В Госдуме отмечали, что эти изменения затронут социальную сферу, вопросы здравоохранения, науки и культуры, организации единой публичной власти, вопросы государственной и муниципальной службы, законодательство о выборах, вопросы обороны, безопасности и неприкосновенности территорий, а также развития предпринимательства, некоммерческой деятельности и гражданского общества. 



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