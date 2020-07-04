Пашаев заявил о частичной амнезии у Ефремова

04.07.2020, 17:30, Новости дня

Актер Михаил Ефремов не помнит обстоятельства смертельной аварии, в которой погиб Сергей Захаров, сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«С первого дня Михаил Ефремов не помнит вообще ничего, он был сильно пьян. Он ничего не помнит», – рассказал RT защитник.

Он добавил, что есть «многие моменты», которые пока комментировать «преждевременно».

«Все, что касается в салоне, комментировать не смогу, это оставляем все», – сказал Пашаев.

Кроме того, Пашаев опроверг слухи о том, что защита артиста будет строиться на «неисправности автомобиля» или «приступе эпилепсии» Ефремова.

«Вы знаете, у кого-то настолько развита фантазия, видно, что людям делать нечего и нечем заняться. Я адвокат, как они могут знать, как я буду защиту Ефремова выстраивать? Это бред, конечно, полнейший», – заключил адвокат.

Ранее Пашаев подтвердил, что актер находился в салоне машины. При этом юрист уклонился от ответа на вопрос о том, кто сидел за рулем. Источник в СМИ подтвердил, что Ефремов был за рулем в момент ДТП.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб.