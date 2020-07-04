 

Ургант мечтает увидеть свою “американскую” дочь и ее темнокожего бойфренда

04.07.2020, 17:23, Разное

Однако из-за пандемии коронавируса девушка пока не может навестить родителей. Ведущий надеется, что хотя бы в августе авиасообщение восстановится, и малышка прилетит в Россию.

Иван Ургант не сообщил, приедет ли с Эрикой ее темнокожий друг. Кстати, отношения наследницы артиста с парнем по имени Муса – одна из самых обсуждаемых тем в Рунете.

Недавно телеведущий прокомментировал любовную связь дочери. Он отшутился, что самостоятельно отбирал людей на роль ее бойфренда. После этих слов звезде тут же припомнили, что Эрика – не родная, поэтому ему все равно, с кем она проводит время.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Янв 2019 в 10:54 PST

“Понятное дело-кровь-то не его,может путаться с кем угодно…Ему не жалко.Тем более девушка никого не спрашивала…Время рассудит (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – пишут неравнодушные пользователи Сети.

Напомним, Эрика Куталия – старшая дочь супруги Ивана Урганта. У отчима прекрасные отношения с падчерицей. В браке с Натальей Кикнадзе шоумен воспитывает четверых детей – двоих приемных и двоих общих.



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