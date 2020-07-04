 

Порошенко заявил о готовности сесть в тюрьму

04.07.2020, 17:23, Разное

Экс-президент Украины Петр Порошенко уверен, что развернувшаяся против него кампания есть ничто иное, чем месть неопытного действующего главы государства Владимира Зеленского. По мнению Порошенко, таким образом Зеленский пытается решить свои проблемы. Говоря о заведенных против него уголовных делах, Порошенко отметил, что готов сесть в тюрьму и даже отдать жизнь ради спасения Украины.

Бывший украинский лидер уверен, что его политический оппонент старается спасти свой падающий рейтинг. Однако вместо реформ и борьбы с коронавирусом он решил устроить шоу. По словам бывшего президента, шоу – единственное, что умеет делать Зеленский, но люди не верят в его представление.

Петр Порошенко также отметил, что в команде Владимира Зеленского есть человек из Кремля, чьи люди проникли в украинское Государственное бюро расследований и Генеральную прокуратуру. При этом Порошенко отказался считать Зеленского ставленником Москвы, заметив лишь, что он неопытен.

Стоит отметить, что Петр Порошенко является фигурантом уголовных дел о легализации преступных доходов, вмешательстве в деятельности судов, отмывании денег и попытке свержения конституционного строя. Кроме того, на него завели уголовное дело о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины.



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