 

В Apple намерены сделать из iPhone полноценную замену паспорту

04.07.2020, 17:09, Разное

В компании Apple намерены сделать из смартфона iPhone полноценную замену паспорта. Владелец устройства сможет использовать его в качестве удостоверения личности при возникновении такой необходимости.
Для реализации задуманного понадобится определённая система, которая будет использовать базу данных со всей необходимой информацией о владельце iPhone. Причём личные данные также будут храниться там же, что позволит вообще не использовать удостоверение личности, ведь вместо него прекрасно подойдёт смартфон. Это касается любых организаций, где требуется идентификация. За безопасность проведения операции будет отвечать специальный сервер, который, при получении запроса на предоставление личной информации, будет проверять уникальный для каждого пользователя идентификатор. Если не возникает никаких нареканий, то программа просто отправляет запрашиваемые данные на iPhone.

Подобная инициатива не нова, так как в 2019 году в Apple уже говорили о необходимости заменить паспорта обычным iPhone. Тогда компания столкнулась с рядом трудностей на законодательном уровне. Сейчас же, по всей видимости, юридические вопросы удалось урегулировать и именно поэтому появился соответствующий патент на разработку новой программы, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».



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