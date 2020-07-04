Дочь Стивена Спилберга выходит замуж за актера

04.07.2020, 17:01, Разное

Вскоре в семье знаменитого режиссера Стивена Спилберга ожидается радостное событие: его дочь – 23-летняя Дестри Эллин – объявила о помолвке. Актриса и модель поделилась новостью – как и полагается в современном мире – в Instagram, опубликовав фотографию обручального кольца и селфи с женихом. Им, кстати, стал актер и “ее лучший друг” Генк Легранд.

Боже мой, я помолвлена!!! Я так счастлива, что получила шанс прожить всю жизнь со своим лучшим другом! Это лучший день в моей жизни! Очень сильно люблю тебя @legrandgenc! – подписала снимки Эллин.

Дестри с женихомДестри – младшая дочь Стивена Спилберга и Кейт Кэпшоу. Сейчас она является актрисой и пробует свои силы в режиссерском деле, а ранее работала моделью. В 2016 году Дестри подписала контракт с модельным агентством DT Model Management и поделилась своей первой профессиональной фотосессией. Все свое детство и юность Дестри находилась вдали от внимания общественности. Изредка она появлялась на премьерах фильма отца, на этом ее светская жизнь заканчивалась. Скорее всего, таким образом родители хотели обеспечить ребенку нормальное детство, и у них это получилось.