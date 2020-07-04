 

В гостях у Илона Маска: экскурсия по его особняку за 29 миллионов долларов в Бель-Эйр

04.07.2020, 17:01, Разное

Во впечатляющем размере списка недвижимости Илона Маска сомневаться не приходится: только в одном из престижнейших районов Лос-Анджелеса – Бель-Эйр – у него имеется шесть особняков. Впрочем, недавно их стало пять, а шестой Илон успешно продал всего через 1,5 месяца после выставления на рынок. За дом знаменитого изобретателя, в котором тот прожил несколько лет, новый владелец – компьютерный гений из Китая и миллиардер Уильям Дин (его еще называют Биллом Гейтсом Поднебесной) – с легкостью отдал 29 миллионов долларов, что на целый миллион ниже заявленной изначально цены.

Особняк был построен в 1990 году, позже в нем был произведен капитальный ремонт, и в 2012-м он перешел в собственность Илона Маска – изобретатель заплатил за него 17 миллионов долларов. Площадь дома составляет 1509 квадратных метров, на которых расположились 7 спален, 11 ванных комнат, библиотека, тренажерный зал, винный погреб, кинотеатр, а на прилегающей территории – бассейн, теннисный корт, фруктовый сад и гараж для пяти автомобилей.



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