 

В Украине уменьшилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина

04.07.2020, 16:50, Новости дня

По состоянию на 4 июля Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантинаОб этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В соответствии с решением правительства, с 24 июня местные власти могут смягчать ограничительные меры в регионе, если он соответствует четырем критериям:

количество ПЦР- и ИФА-тестов в течение недели составляет более 24 на 100 тыс. населения;
загруженность коек в учреждениях здравоохранения, которые принимают больных COVID-19, не превышает 50%;
коэффициент выявления случаев коронавируса составляет менее 11%;
показатель динамики роста случаев COVID-19 менее 10%.

По данным Минздрава, как минимум одному из четырех параметров, кроме Киева, не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и Черниговская области.

В Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости (+376,89%).

В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, составляет 63,55%, а в Черниговской области самый низкий процент охвата тестированием – 14,07%.

Накануне, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не были готовы Киев и девять областей.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

По состоянию на 4 июля в Украине общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 47 677. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1227 человек, 21 155 жителей Украины уже вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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