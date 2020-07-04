В Италии раскрыли сеть педофилов, распространявших детскую порнографию

04.07.2020, 16:48, Новости дня

Полиция Италии изобличила сеть распространителей детской порнографии, они обменивались такого рода материалами в «известном мессенджере», сообщили в правоохранительных органах.

Полицейские установили никнеймы участников сети, после чего у 50 человек по всей Италии прошли обыски, передает РИА «Новости». Трех человек арестовали.

Местные СМИ сообщили, что операция проходила в 15 из 20 регионах страны.

Подразделение МВД Италии по борьбе с киберпреступлениями изъяло несколько тысяч файлов с порнографическим содержанием, включая материалы с «ужасающим содержанием», на снимках запечатлены даже новорожденные.

«В ряде случаев обнаружен материал, произведенный внутри семьи, на некоторых изображениях были задействованы животные и воспроизведены садистские практики», – сообщили в ведомстве.

Расследование велось в сотрудничестве с канадской организацией «Национальный центр координации детской эксплуатации» (NCECC).

В июне в Германии следователи в рамках дела о педофилии в городе Бергиш-Гладбах выявили более 30 тыс. предполагаемых нарушителей законодательства в социальных сетях.