Раскрыты характеристики нового ударного вертолета Ми-28НМ

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04.07.2020, 16:30, Разное

Во время государственных испытаний ударного вертолёта Ми-28НМ главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин пояснил о характеристиках боевой машины. Она во всём превосходит предыдущую модель и ей не страшны суровые метеоусловия.
Ми-28НМ представляет из себя улучшенную версию Ми-28Н «Ночной охотник». Аббревиатура НМ (ночной модернизированный) указывает на возможность работы не только в условиях недостаточной видимости, но и в ночное время суток. Также, как следует из заявлений Суровикина, вертолёт способен эффективно поражать не только наземные, но и воздушные цели.

Вертолёт Ми-28НМ выпускается на мощностях завода в Ростове-на-Дону, где и проходят его первые лётные испытания, пишет интернет издание NewInform. Там же технику оснащают самым передовым радиолокационным комплексом, который и позволяет беспрепятственно использовать боевую единицу ночью, пишет «ПолитЭксперт».



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