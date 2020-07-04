 

Разин о правах Шатунова на песни “Ласкового мая”: Это грубейшее нарушение законодательства

04.07.2020, 16:23, Разное

В 2016 году компания “Честная музыка” стала правообладателем композиций группы “Ласковый май”. Треки были приобретены у некого бизнесмена Руслана Филатова. Юрию Шатунову пришлось через суд добиваться права исполнять песни коллектива, которые когда-то сам записывал.

Андрей Разин был уверен, что певец не сможет выиграть дело. Но вышло по-другому. Теперь продюсер коллектива будет обжаловать решение суда, ведь его не известили о привлечении к процессу. Разин отметил, что судья “не видела в глаза” ни его, ни правообладателя. “Вышестоящая инстанция объективно отменит это решение”, – надеется продюсер.

По его мнению, Шатунов исполняет песни “Ласкового мая”, грубо нарушая законодательство. Поэтому Разин уже готовит все документы, который обосновывают позицию настоящего правообладателя.

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Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 3 Июл 2020 в 11:58 PDT

Юрий Шатунов, в свою очередь, планирует вновь обратиться в суд, чтобы пресечь незаконную деятельность компании “Честная музыка”. Кроме того, певец потребует финансовой и моральной компенсации.



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