Разин о правах Шатунова на песни “Ласкового мая”: Это грубейшее нарушение законодательства

Разин о правах Шатунова на песни “Ласкового мая”: Это грубейшее нарушение законодательства
04.07.2020, 16:23, Разное
В 2016 году компания “Честная музыка” стала правообладателем композиций группы “Ласковый май”. Треки были приобретены у некого бизнесмена Руслана Филатова. Юрию Шатунову пришлось через суд добиваться права исполнять песни коллектива, которые когда-то сам записывал.
Андрей Разин был уверен, что певец не сможет выиграть дело. Но вышло по-другому. Теперь продюсер коллектива будет обжаловать решение суда, ведь его не известили о привлечении к процессу. Разин отметил, что судья “не видела в глаза” ни его, ни правообладателя. “Вышестоящая инстанция объективно отменит это решение”, – надеется продюсер.
По его мнению, Шатунов исполняет песни “Ласкового мая”, грубо нарушая законодательство. Поэтому Разин уже готовит все документы, который обосновывают позицию настоящего правообладателя.
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Юрий Шатунов, в свою очередь, планирует вновь обратиться в суд, чтобы пресечь незаконную деятельность компании “Честная музыка”. Кроме того, певец потребует финансовой и моральной компенсации.
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